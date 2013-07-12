ساخت بیمارستان تامین اجتماعی جم شش سال بر زمین مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد گنجی در خطبه‌های امروز نماز جمعه جم با توصیه خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تقوا و پرهیزکاری رمز موفقیت انسان در دنیا و آخرت است و همواره باید از گناهان دوری کنیم.

وی در ادامه با اشاره به ماه مبارک رمضان، خواستار استفاده حداکثری از این ایام شد و افزود: این ماه ماه بهار قرآن است و باید حداکثر استفاده را از این ماه معنوی ببریم و با انجام اعمال این ماه، از آن برای خودسازی استفاده کنیم.

امام جمعه جم با اشاره به تاخیر در ساخت مصلای جم، اضافه کرد: قرار بود وزیر زمین را برای مصلای جم اختصاص دهد که این کار صورت نگرفته است و هم‌اکنون با مشکل جا برای ساخت این مصلا مواجه هستیم و امیدواریم با پیگیری مسئولان شاهد رفع این مشکل باشیم.

حجم و کیفیت خدمات بهزیستی و تامین اجتماعی بیشتر شود

وی در ادامه با گرامیداشت 23 تیر سالروز حماسه دفاع از ارکان نظام اسلامی اشاره کرد و یادآور شد: به بهانه حمله به کوی دانشگاه در سال 78 شاهد آشوب در مرکز کشور بودیم و دشمنان داخلی و خارجی قصد سوء استفاده داشتند که ملت مومن و انقلابی برای دفاع از ولایت فقیه به خیابان آمدند و ثابت کردند که هیچ زمانی رهبر را تنها نمی‌گذارند.

حجت‌الاسلام گنجی بیان کرد: ملت ایران حماسه‌ای بی‌نظیر خلق کردند و یکبار دیگر وفاداری خود به آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب را به اثبات رساندند و مردم جایی که احساس خطر کنند ساکت نمی‌نشینند.

وی به 25 تیر روز بهزیستی و تامین اجتماعی اشاره کرد و اظهار داشت: مسئولان بهزیستی و تامین اجتماعی زحمات زیادی برای خدمت‌رسانی به جامعه می‌کشند که البته باید حجم و کیفیت خدمات بیشتر شود.

کمبود آب در جم مردم را آزار می‌دهد

امام جمعه جم با انتقاد از مسئولان در اجرا نکردن بیمارستان تامین اجتماعی جم گفت: بیمارستان تامین اجتماعی جم شش سال است که بر زمین مانده و مسئولان هیچ اقدامی نمی‌کنند و باید تلاش و فعالیت بیشتری شود و رضایت مردم در حوزه درمان جلب شود.

وی به کمبود آب در جم اشاره کرد و افزود: در ماه رمضان در شهر جم و برخی روستاها با کمبود آب مواجه هستیم و این شایسته مردم نیست و مسئولان باید شبانه‌روزی تلاش کنند.

حجت‌الاسلام گنجی بیان داشت: شهرستان جم دارای قابلیت‌های بسیار زیادی برای رشد و توسعه است و مسئولان باید همت کنند و مسیر را برای پیشرفت این شهرستان هموار کنند.

پاکدامنی و عفاف لازمه جامعه اسلامی است

وی به 21 تیر روز عفاف و حجاب اشاره کرد و افزود: پاکدامنی و عفاف لازمه جامعه اسلامی است و اگر در جامعه‌ای عفاف و حجاب رعایت شود به سمت سعادت حرکت می‌کند.

امام جمعه جم خاطرنشان کرد: بی‌بندر و باریب در جامعه نشانه بی‌عفتی است و مسئولان در جامعه اسلامی نباید نسبت به بی‌بند و باری بی‌مسئولیتی کنند و باید مراقبت این وضعیت باشند.

گنجی به 22 تیر سالروز عملیات رمضان اشاره کرد و افزود: این عملیات در نوع بی‌نظیر بود و رزمندگان در شرق بصره به خاک دشمن نفوذ کردند و باید یاد و خاطره شهدا و پایمردی رزمندگان را گرامی بداریم.