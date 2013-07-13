به گزارش خبرنگار مهر، بخش بوشکان یکی از بخش‌های شهرستان دشتستان در استان بوشهر است که با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، کمتر مورد توجه قرار گرفته و زیرساخت‌های مورد نیاز در این مناطق و روستاهای آن به خوبی توسعه نیافته است.

هر چند کارهای بسیار زیادی برای توسعه این مناطق در سال‌های اخیر صورت گرفته است ولی نیازهای مردم این مناطق خیلی بیشتر از این کارها است و می‌طلبد که مسئولان با تلاش بیشتری برای رفع مشکلات و نیازهای این مناطق تلاش کنند.

روستای نورآباد یا خون از روستاهای بخش بوشکان شهرستان دشتستان است که از نظر زیرساخت‌ها مشکلات زیادی دارد و مردم و مسئولان این روستا درخواست‌های زیادی برای توسعه و پیشرفت خود دارند.

لزوم ایجاد زمین و سالن ورزشی و مکان‌های فرهنگی و تفریحی در روستا

رئیس شورای اسلامی روستای نورآباد با تبریک حلول ماه مبارک رمضان اظهار داشت: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی خدمات بسیار خوبی در روستاهای دور افتاده انجام گرفته و مسئولان باید تلاش‌های بیشتری برای جلب رضایت و رفاه مردم داشته باشند.

خدارحم جوکار که در حضور نماینده دشتستان در مجلس سخن می‌گفت، اضافه کرد: حضور مسئولان در روستاهای محروم و هم‌نشینی و هم صحبتی با مردم کار ارزشمندی است و انتظار داریم انتظارات و تقاضاهای مردم را نیز پیگیری کنند.

این مسئول ابرازداشت: روستای نورآباد یا خون، دارای 150 خانوار و در 70 کیلومتری مرکز شهرستان دشتستان قرار دارد که شغل اکثر مردم آن کشاورزی و دامداری است.

وی با اشاره به اهمیت ورزش واوقات فراغت جوانان ونوجوانان گفت: احداث زمین و سالن ورزشی و مکان‌های فرهنگی و تفریحی در این روستا ضروری است.

تکمیل پل روستا و گازرسانی به روستا/ لزوم مرمت دبستان 33 ساله

رئیس شورای اسلامی نورآباد خواستار تخصیص بودجه به‌منظور تکمیل پل روستا و دیوارکشی حاشیه رودخانه شد و افزود: قرار بود این پل ظرف 40 روز ساخته شود ولی پس از چهار سال هنوز به اتمام نرسیده و ظرف این مدت بودجه های طرح هادی نیز در آن هزینه شده است.

جوکار تصریح کرد: مرمت دبستان گلستان که قدمتی 33ساله دارد، احداث زمین چمن مصنوعی ورزشی، احداث ساختمان دهیاری، برق رسانی به گلزار شهدا و ساخت خانه عالم نیز از دیگر مطالبات چندین ساله اهالی روستای نورآباد است.

رئیس شورای اسلامی روستای نورآباد خواستار گازرسانی به منطقه شد که نماینده دشتستان مطالبی در خصوص روند پیگیری و اجرای آن ارائه کرد.

جوکار در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم حضورنماینده محترم مجلس و سایر مسئولان باعث خیر و برکت در روستا و دلگرمی مردم به نظام و انقلاب اسلامی باشد.

گاز‌رسانی به روستا به‌زودی انجام می‌شود/ پیگیری برای توسعه زیرساخت‌ها

نماینده مردم دشتستان درمجلس شورای اسلامی باتبریک حلول ماه مبارک رمضان گفت: خدمت به مردم به‌ویژه مردم مناطق کمتر توسعه یافته و غیر برخوردار از وظایف اصلی مسئولان در نظام مقدس جمهوری اسلام است و برخود می‌بالیم که فرصت حضور در بین شما مردم خونگرم را پیدا کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام سیدمهدی موسوی‌نژاد افزود: امیدواریم در این ماه پرخیر و برکت شاهد برطرف شدن مشکلات و رضایت مردم باشیم و در این راه توان و کوشش خود را به کار خواهیم بست.

وی با اعلام اینکه همه موارد و نیازهای مطرح شده را پیگیری خواهیم کرد اظهار داشت: امیدواریم با تلاش سایر مسئولان و همت و پیگیری اهالی روستا به نتایج مطلوبی برسیم.

موسوی‌نژاد تصریح کرد: برخی ازموارد را باید مدیران اجرایی شهرستان و مدیران کل به انجام برسانند که به آنها انتقال داده و تاحصول نتیجه پیگیری می‌کنیم، بخشی نیز باید در برنامه‌ریزی توسعه سالانه استان گنجانده شود.

نماینده دشتستان در خصوص گازرسانی به روستاهای بخش بوشکان با اشاره به نشست‌های متعدد با مسئولان شرکت گاز گفت: مجوزهای لازم و اعتبارات موردنیاز این طرح تخصیص یافته و پیمانکار اجرای آن نیز مشخص شده است که طبق وعده مسئولان گاز، به‌زودی عملیات حفاری و لوله‌گذاری آغاز خواهد شد.

تسطیح راه‌های کوهستانی و پرداخت مطالبات دهیاری

تعدادی از اهالی روستای نورآباد به صورت حضوری یا با تقدیم نامه، مشکلات و مطالبات خود را با حجت‌الاسلام موسوی‌نژاد مطرح کردند.

همچنین تماس‌های تلفنی با مسئولان ذیربط به منظور برطرف کردن مشکل آب شرب، تسطیح راه‌های کوهستانی و پرداخت مطالبات دهیاری برقرار و نتایج مطلوب کسب شد.

گفتنی است در پایان این نشست، مردم روستا با اهدای لوح تقدیر به رئیس اداره راه وشهرسازی شهرستان دشتستان ومعاون وی از خدمات آنها قدردانی کردند.