به گزارش خبرگزاری مهر، وزير امور خارجه كشورمان با ارزيابي مثبت از روند توسعه روابط دو كشور، بر ضرورت ارتقاء همكاريها در حوزه هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي تاكيد كرد و عزم مقامات عاليه دو كشور براي پيشبرد روابط در زمينه هاي مختلف را عامل مهمي براي افزايش همكاريها دانست.

صالحي همچنين با تشريح نگاه جمهوري اسلامي ايران به تحولات جاري در منطقه بويژه سوريه، مواضع اصولي كشورمان مبني بر احترام به خواست مردم در كشورهاي منطقه را مورد اشاره قرار داد و بر ضرورت پاسخگويي به مطالبات مردمي در چارچوب گفتگوهاي سياسي داخلي و اجتناب از دخالت نيروهاي خارجي تاكيد كرد.

وزير امور خارجه كشورمان با توجه به تحولات اخير در مصر و با تاكيد بر اهميت حق تعيين سرنوشت مردم مصر افزود: تصميم مردم مصر مورد احترام همگان است و روند دموكراسي آغاز شده در مصر روندي پايدار خواهد بود و روزبروز مستحكم تر خواهد شد.

وزير امور خارجه كشورمان در ادامه بر اهميت تحكيم وحدت و انسجام ملي در مصر از طريق اتحاد نخبگان و همه طرفهاي مصري تصريح كرد.

صالحي در اين ديدار همچنين بر اهميت مواضع سازنده كشورهاي مهم منطقه در برقراري روند پايدار دموكراسي در كشورهاي مختلف تاكيد كرد.

احمد داود اوغلو وزير امور خارجه تركيه نيز در اين ديدار ضمن با اهميت خواندن روابط دو كشور و تاكيد بر اهميت ضرورت بهره گيري از تمامي ظرفيتهاي روابط فيمابين، نقطه نظرات كشورش در خصوص تحولات منطقه بويژه مسائل سوريه و مصر را تشريح كرد.

