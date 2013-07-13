به گزارش خبرگزاری مهر، وزير امور خارجه كشورمان با تاكيد بر اينكه تعيين سرنوشت كشور مصر تنها با خواست مردم اين كشور رقم مي خورد، تصميم و خواست مردم مصر براي آينده سياسي اين كشور را مورد احترام همگان دانست.

صالحي همچنين شركت همه گروههاي سياسي و نخبگان در چارچوب فرآيند سياسي ملي براي پيشبرد اهداف مردم مصر بر پايه وحدت همه اقشار را خواستار شد.

محمد البرادعي معاون رئيس جمهور موقت مصر در امور بين الملل نيز با تشكر از تماس تلفني دكتر صالحي و با توجه به جايگاه مهم جمهوري اسلامي ايران خواهان بهترين روابط با كشورمان گرديد و تداوم رايزنيهاي فيمابين در خصوص مسائل مهم منطقه را خواستار شد.

