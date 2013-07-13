پخش احاديث اخلاقي با شرح رهبر معظم انقلاب از شبکه اول سیما

به گزارش خبرگزاری مهر، اين احاديث هر روز در قالب برنامه "عطر ماندگار" پیش از بخش خبري ساعت 14 سيما روی آنتن می‌رود و در برنامه سحرگاهي شبكه يك سيما نيز بازپخش خواهد شد.

همچنين شبكه راديويي قرآن نيز اين مجموعه ارزشمند را در جدول پخش قرار داده است.



احاديث گنجانده شده در اين مجموعه با مضامين اخلاقي و اجتماعي و قابل استفاده براي عموم جامعه است و شرح حضرت آيت الله خامنه‌اي بر احاديث نيز حاوي نكات بديع، كاربردي و حكيمانه است.



قالب هنري برنامه و موسيقي زيباي انتخاب شده براي آن نيز بر گيرايي و جذابيت اثر افزوده است.



پخش احاديث اخلاقي با شرح حضرت آيت الله خامنه‌اي از رسانه ملي بنا به درخواست‌هاي مخاطبان، براي اولين بار و به مناسبت ماه مبارك رمضان انجام مي‌شود.