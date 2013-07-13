ترخیص سریع دارو بدون مشکلات ارزی/ ورود 100 هزار خودرو برای تامین درآمد

عباس معمارنژاد در گفتگو با مهر در مورد عدم ترخیص دارو در برخی گمرکات کشور گفت: اگر دارو که یک کالای اساسی محسوب می شود با مشکلی از جهت ارزی، ثبت سفارش و بانکی مواجه نباشد، به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاهی در گمرک نخواهد ماند.

رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه حذف ارز مرجع ارتباطی به درآمدهای گمرکی ندارد، تصریح کرد: از آبان ماه سال 91 ملاک عمل گمرک در تعیین ارزش گمرکی نرخ ارز 2500 تومان بوده است.

وی با بیان اینکه حذف ارز مرجع کالاهای اساسی هم تاثیری بر درآمدهای گمرک ندارد، افزود: البته در بخش واردات با حذف ارز مرجع، قیمت تمام شده کالاها افزایش می باید.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش 1.5 درصدی حجم صادرات و کاهش 26 درصدی حجم واردات کشور در 3 ماه ابتدای سال جاری خبرداد.

معمارنژاد در مورد واردات خودرو نیز گفت: بر اساس قانون بودجه سال جاری دو هزار میلیارد تومان از محل حقوق ورودی خودرو برای گمرک درآمد پیش بینی شده است که اگر بخواهیم این رقم را تامین کنیم باید حدود 100 هزار خودرو وارد کشور شود.

رئیس کل گمرک ایران افزود: اما آنچه در 3 ماهه ابتدای سال جاری رخ داد، تنها واردات 4 هزار و 500 خودرو بود.