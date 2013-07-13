عرضه 20 محصول فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهردای تهران در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی قندهاری نیا معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با اشاره به انتشار کتاب «خدا به من گفت» در شمارگان 12 هزار نسخه توسط موسسه نشر شهر همزمان با ایام ماه مبارک رمضان گفت: این اثر در واقع یک قرآن مصور برای کودکان است که محتوای اصلی آن ترجمه و بازنویسی داستان‌های اصلی قرآنی است. این کتاب برای نخستین بار و با نظارت حجت الاسلام محمدرضا زائری ترجمه و منتشر شده است.

وی با اشاره به انتشار کتاب «میهمان شهر خدا» شامل مصاحبه با 100 شهروند تهرانی در خصوص ماه رمضان گفت: این کتاب در شمارگان 3 هزار نسخه منتشر شده و شامل گفتگوهای صمیمانه با اقشار و اصناف مختلف مردم در ارتباط با ماه رمضان است.

قندهاری نیا به تولید اینفوگرافی احکام ماه رمضان با عنوان «رسم صیام» و اینفوگرافی احکام ویژه گروه سنی نوجوان در چهار شماره اشاره کرد و گفت: مجموعه داستان‌های مصور «حنان» در 17 شماره شامل داستان‌های دینی و ایرانی مرتبط با موضوع مهربانی و همچنین مجموعه داستان‌های کودکانه «شهر مهربانی» با شمارگان 10 هزار نسخه ویژه گروه سنی الف و ب منتشر می‌شود.

وی به تولید مجموعه نگارگذر مهربانی شامل کاریکاتورهای محمدرضا دوست محمدی اشاره کرد و گفت: از این مجموعه کتابی با عنوان «مهربانی» تولید شده است که 40 کاریکاتور را ارائه می‌کند. همچنین بسته «شهر مهربانی» تولید شده است که شامل تقویم 30 روزه ماه مبارک رمضان همراه با 30 حدیث است.

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران سفره خرید نان با عنوان «خوان برکت» را از جمله محصولات تولید شده این سازمان اعلام کرد و افزود: آلبوم ویژه روزه اولی‌ها به همراه دفترچه خاطرات با عنوان «از تو ... به تو» ویژه دختران و پسران با شمارگان 10 هزار نسخه تولید شده است.

وی اسطرلاب ویژه دعاهای روزانه ماه مبارک رمضان به همراه ساعات شرعی با عنوان «تو را می‌خوانم» و کتاب «دلتنگی ها» شامل ترجمه آزاد و برداشت هایی از ادعیه را دیگر محصول سازمان به مناسبت ماه مبارک رمضان اعلام کرد و گفت: بسته ذره بین ویژه قرائت قرآن و ادعیه با عنوان «دیده» حاوی 25 ذره بین برای 400 مسجد و عطر ویژه نمازگزاران با عنوان «شمیم» در 800 مسجد تهران توزیع خواهد شد.

قندهاری نیا افزود: در کنار محصولات فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، بسته فرهنگی ضیافت آسمانی شامل 22 محصول از سوی موسسه نشر شهر مهیا شده که در 5 قالب ادعیه، کتب اخلاقی، سبک زندگی، کودک و نوجوان و سایر اقلام است. همچنین کتاب‌های قرآن جیبی، زمزمه‌های آسمانی شامل مجموعه کامل ادعیه و اعمال ماه رمضان، آداب حضور در ضیافت الهی کتب ادعیه موجود در بسته ضیافت آسمانی هستند.

وی ادامه داد: کتاب‌های «پله پله تا ملاقات خدا» در دوجلد شامل آموزش‌های اخلاقی و تعالیم دینی با تأکید بر فضایل اخلاقی به استناد آیات قرآنی، «درس های ماندگار از نهج البلاغه»، «مثل شاخه‌های گیلاس»، «مثل حبه های قند»، «خیاط شهر ما» شامل داستان‌هایی از شیخ رجبعلی خیاط، «علی(ع) موحد بود و بس» شامل سخنرانی‌های امام موسی صدر در مورد فضایل امام علی(ع) در بخش کتاب‌های اخلاقی این بسته فرهنگی و کتاب‌های «ساکنان شهر بهشت»، «راهنمای جامع روزه داری»، «سی تدبر سی تلنگر» و «سفره رمضان» به عنوان کتاب‌های مرتبط با سبک زندگی در بسته فرهنگی ضیافت آسمانی ارائه می‌شوند.

وی در پایان تاکید کرد: کتاب‌های «بچه‌های دیروز و شادی‌های ماه رمضان»، «با تو می‌گویم خدا» شامل 32 برداشت آزاد از 32 آیه قرآن، «از تو می‌خواهم خدا» شامل مجموعه‌ای از مناجات‌های کودکانه، «این روزهای خوب» شامل متن‌های ادبی برگرفته از ادعیه ماه‌های رجب، شعبان و رمضان، «علی(ع) امام ما گفت» و کتاب «پیامبر(ص) ما گفت» در بخش کتاب‌های کودک و نوجوان و پازل حرم امام رضا(ع)، کیف و کارت پستال ساعات شرعی ماه رمضان به عنوان اقلام فرهنگی در این بسته عرضه می‌شود.