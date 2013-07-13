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۲۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۱:۵۴

مهر منتشر کرد؛

گزارش تصویری-تشریحی از گاو دوانی خونبار در پامپلونای اسپانیا

گزارش تصویری-تشریحی از گاو دوانی خونبار در پامپلونای اسپانیا

گاو دوانی در اسپانیا قدمتی هفتصد ساله دارد. این مراسم آیینی در جشنواره "سن فرمین" که از 6 تا 14 ژوییه (15 تا 23 تیر) برگزار می‌شود وجهه‌ای جهانی پیدا کرده تا آنجا که دو شبکه اسپانیایی به طور مستقیم این مراسم را پخش می کنند. اما این مراسم امسال حوادث خونباری در پی داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سن فرمین عبارت است از رها کردن و دواندن گاوهای وحشی در کوچه و خیابان‌های پامپلونای اسپانیا. این مراسم البته در دیگر شهرهای اسپانیا و پرتغال و حتی در مکزیک و جنوب فرانسه هم انجام می‌شود.

مراسم به این صورت است که شش گاو که وزن هر کدام از آنها به طور تقریبی 600 کیلوگرم است در مسیری به طول 826 متر رها می‌شوند و مسیر این حرکت به بخش‌های قدیمی شهر منتهی می‌شود. میانگین سرعت گله و مردم 24 کیلومتر بر ساعت برآورد شده است.

سن‌فرمین، نام یکی از مبلغان عیسی مسیح بود که رومیان وی را به جرم "تبلیغ مسیحیت" گردن زدند. باور عمومی بر این است که سپس تن بی سر وی به گاوی خشمگین متصل و در شهر کشیده‌شد تا تکه تکه شود. در این هنگام زنی از پامپلونا با لباس سفید به کمک او رفت و سعی کرد مانع از این کار شود.

در مراسم امسال چهار شرکت‌کننده که دو تن از آنها آمریکایی ها 20 و 48 ساله و دو تن دیگر شهروندان 42 و 31 ساله اسپانیایی بودند به شدت از ناحیه‌های شکم، ران و بازو دچار آسیب‌دیدگی شده و شرایط یکی از آنان مساعد نیست.

کد مطلب 2095560

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