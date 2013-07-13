گزارش تصویری-تشریحی از گاو دوانی خونبار در پامپلونای اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سن فرمین عبارت است از رها کردن و دواندن گاوهای وحشی در کوچه و خیابانهای پامپلونای اسپانیا. این مراسم البته در دیگر شهرهای اسپانیا و پرتغال و حتی در مکزیک و جنوب فرانسه هم انجام میشود.
مراسم به این صورت است که شش گاو که وزن هر کدام از آنها به طور تقریبی 600 کیلوگرم است در مسیری به طول 826 متر رها میشوند و مسیر این حرکت به بخشهای قدیمی شهر منتهی میشود. میانگین سرعت گله و مردم 24 کیلومتر بر ساعت برآورد شده است.
سنفرمین، نام یکی از مبلغان عیسی مسیح بود که رومیان وی را به جرم "تبلیغ مسیحیت" گردن زدند. باور عمومی بر این است که سپس تن بی سر وی به گاوی خشمگین متصل و در شهر کشیدهشد تا تکه تکه شود. در این هنگام زنی از پامپلونا با لباس سفید به کمک او رفت و سعی کرد مانع از این کار شود.
در مراسم امسال چهار شرکتکننده که دو تن از آنها آمریکایی ها 20 و 48 ساله و دو تن دیگر شهروندان 42 و 31 ساله اسپانیایی بودند به شدت از ناحیههای شکم، ران و بازو دچار آسیبدیدگی شده و شرایط یکی از آنان مساعد نیست.
نظر شما