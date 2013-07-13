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۲۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۲:۱۸

جزئیات کاهش بدهی‌های خارجی/ نسبت به تعهدات عقب‌نشيني نمي‌كنيم

جزئیات کاهش بدهی‌های خارجی/ نسبت به تعهدات عقب‌نشيني نمي‌كنيم

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ما توانسته‌ایم میزان بدهی‌های خارجی خود را به طور چشمگیری کاهش دهیم، گفت: با وجود تمام تحریم‌های اقتصادی اعمال شده ما به هیچ عنوان نخواستیم نسبت به تعهدات خود عقب بیافتیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود بهمنی در مورد کاهش بدهی‌های خارجی کشور گفت: تمام کشورهای همجوار و همسایه میزان بدهی‌های‌ خارجی شان ارقامی بسیار بالا است؛ رقم‌هایی بالغ بر 130 میلیارد دلار، 100 میلیارد دلار و حتی 140 میلیارد دلار، اما ما توانسته ایم میزان بدهی‌های خارجی خود را به طور چشمگیری کاهش دهیم. 

رئیس کل بانک مرکزی افزود: هر قدر رقم بدهی‌های خارجی کاهش یابد میزان استقلال و توان اقتصادی کشور افزایش می‌یابد و این موضوع در نهایت باعث کاهش وابستگی به منابع خارجی می‌شود.

وی تصریح کرد: با وجود تمام تحریم‌های اقتصادی اعمال شده ما به هیچ عنوان نخواستیم نسبت به تعهدات خود عقب بیافتیم؛ نکته مهمی که در این رابطه وجود دارد و ما باید بدانیم این است که ما تحت فشارهای بسیار شدید داخلی و خارجی هستیم.
 

کد مطلب 2095663

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