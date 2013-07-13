200 میلیارد تومان وصول مالیات در لرستان پیش بینی شده است

مصطفی پور امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال سهیمه ای که برای استان لرستان در زمینه وصول مالیات در نظر گرفته شده 200 میلیارد تومان است.

وی بیان داشت: همه تلاش ما در این زمینه این است که بیش از 90 درصد این میزان مالیات در استان تحقق یابد.

مدیر کل امور مالیاتی استان لرستان با بیان اینکه طی سال گذشته 156 میلیارد تومان وصول مالیات برای استان در نظر گرفته شده بود، افزود: از این میزان بیش از 146 میلیارد تومان تحقق پیدا کرد.

پور امیدی یادآور شد: طی سال گذشته 93 درصد درآمدهای مالیاتی استان لرستان تحقق یافت.

وی با بیان اینکه بیشترین سهم پرداختی مالیات در لرستان طی سال گذشته مربوط به اشخاص حقوقی بوده است، افزود: سال گذشته بین 10 تا 15 میلیارد تومان از محل مالیات غیر مستقیم به شهرداریهای سطح استان پرداخت شد.

