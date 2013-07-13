نمایشگاه تخصصی نقش ماندگار در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه صبح شنبه با هدف بالا بردن فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و کارایی آموزشی کارگاه طراحی مد و لباس و میزان اشتغال زایی در رشته طراحی مد و لباس به مخاطبان برگزار شد.

ششمین نمایشگاه تخصصی نقش ماندگار با موضوع پوششهایی برای زنان ایران اسلامی که با حضور جمعی از علاقمندان، معاون هنری ارشاد خراسان رضوی، در مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) افتتاح شد تا 27 تیرماه ادامه دارد.

در این نمایشگاه مدلهای مختلف لباس در سه گروه مانتوهای مجلسی، اسپرت، سنتی، چادر، روسری و مقنعه به نمایش گذاشته شده است.

این لباس ها که توسط ناهید دلشاد راد و با کمک هنرجویان دفتر آموزش فنی طراحی مد و لباس طراحی شده است در معرض دید علاقمندان قرار گرفت به همت معاونت هنری و سینمایی و دفتر آموزش فنی طراحی مد و لباس در مجتمع فرهنگی و هنری امام رضا(ع) برگزار شد.

گفتنی است، این نمایشگاه از ساعت 10 صبح تا 18 پذیرای علاقمندان است.