روح الله حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با استفاده از عملیات اطلاعاتی کلانتری 17 شهر ملارد، عوامل انتظامی از وجود باغی در منطقه خوشنام که به کارگاه تولید مشروبات الکی دست ساز تبدیل شده بود، مطلع شدند.



این مسئول عنوان کرد: به منظور انجام تحقیقات تکمیلی، ماموران کلانتری با کسب دستور قضایی، به بازرسی از این محب پرداختند که در جریان بازرسی از این باغ، هزار و 420 لیتر مشروب دست ساز آماده توزیع در ۷۱ ظرف بیست لیتری و هزار و 300 کیلوگرم کمشش آماده تبخیر در بشکه های ۲۲۰ لیتری، همچنین ابزار و ادوات مورد نیاز جهت تولید مشروب دست ساز کشف شد.



وی ادامه داد: این کشفیات به همراه دو متهم دستگیر شده در محل، به یگان انتظامی کلانتری 17 ملارد منتقل شدند.



حسین زاده گفت: به دنبال این ماجرا، با حضور عوامل دادستانی در باغ مذکور، ضمن صدور دستور پلمپ و دستگیری سایر عوامل دخیل در این پرونده، دو متهم دستگیر شده با قرار قانونی در اختیار عوامل انتظامی قرار گرفتند.