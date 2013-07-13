به گزارش خبرگزاری مهر حاتم نارویی در دیدار با مدیران و کارکنان اداره کل امور مالیاتی استان گفت: سال جهاد اقتصادی باید سالی باشد که با تبعیت از بیانات مقام معظم رهبری در راستای رشد و توسعه اقتصادی کشور قدم برداریم و افرادی هم که در مناصب و فعالیت های اقتصادی دست اندرکار هستند وظیفه ای دشوارتر دارند.

وی با بیان اینکه قرار نیست نرخ مالیات را افزایش دهیم تاکید کرد: باید ظرفیت‌های پنهان دریافت مالیات محقق شود که این امر در گرو فرهنگ‌سازی امور مالیاتی و طراحی نرم‌افزارهای لازم در راستای جلوگیری از گریز مالیاتی است.

نارویی اظهار داشت: مسلمان باید نسبت به همنوعان و هموطنان خود احساس تکلیف کنند و پرداخت مالیات را به عنوان فراهم آورنده وضعیت بهتر و شایسته برای آحاد جامعه تلقی کنند.

وی گفت: پرداخت مالیات می تواند تاثیرات وافری را در حل مشکلات موجود در جامعه داشته و در راستای امورات عمرانی نیز نقش بسزایی خواهد داشت .

وی ادامه داد: اگر چه دستگاه مالیاتی کشور، از پیشینه طولانی برخوردار است اما موضوع مالیات در کشور در طی سال‌های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی امر مغفولی بود که با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به اثرگذاری لازم رسیده و با آغاز فعالیت دولت‌های نهم و دهم و به خصوص با شروع قانون هدفمندی یارانه‌ها، به جایگاه واقعی خود دست یافت.

سیستان و بلوچستان 160 میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کرد

مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان نیز با بیان اینکه میزان درآمد مالیاتی استان در سال گذشته بیش از 160 میلیارد تومان بوده است در این دیدار گفت: از این میزان درآمد 138 میلیارد تومان از محل اخذ مالیات مستقیم و تسلیم اظهار نامه مالیاتی و 25 میلیارد تومان از محل اخذ مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده است.

رضا قلاسی همچنین با اشاره به اینکه مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی تا 31 تیر ماه می باشد از صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی و حقیقی وفعالین خواست تا هرچه زودتر نسبت به تسلیم اظهارنامه خود اقدام کنند و از معافیت های مالیاتی بهرمند شوند.