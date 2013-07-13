به گزارش خبرنگار مهر، حسين سهمگين ظهر شنبه در نشست كميته قضايي حمايت از سرمايه گذاري دادگستري استان افزود: مشكلات فرهنگي يكي از عوامل اصلي عقب ماندگي در بخش اقتصادي است.
وی بیان داشت: كمك به بنگاههايي كه دچار مشكل شدهاند در اولويت ما است و باید با تفكيك سرمايه گذار واقعي از كساني كه به فكر توليد و توسعه استان نيستند، به رشد سرمايه گذاري در استان كمك كنيم.
در ادامه این نشست رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: بهره 31 درصدي بانكها اجازه رشد را به بنگاهها نمي دهد.
جبار كياني افزود: سال گذشته سال پر مخاطره اي براي بخش اقتصاد بود و به دلیل گراني مواد اوليه، قيمت تمام شده مواد بالاتر از قدرت خريد مردم است.
وی بیان داشت: تورم بالاي 30 درصد، كمبود اعتبارات بانكي و تسهيلات، شرايط را براي رشد فضاي كسب و كار كم كرده و بعضي از كارخانهها تعطيل شده اند.
سرمایه گذاری به نام استان به کام دیگران
معاون امور صنايع سازمان صنعت استان نیز در این نشست گفت: برخی افراد با نام و اعتبارات استان تسهيلات دریافت کرده ولی هيچگونه سرمايه گذاري در استان انجام نداده اند.
حشمت الله صميمي افزود: یكي از اين افراد بيش از 14 ميليارد تسهيلات گرفته و هیچ سرمایه گذاری در استان انجام نداده و حتی يكبار از تهران قدم به استان نگذاشته است.
وی بیان داشت: ليست 150 نفر از سرمايه گذاران واقعي به دادستان مركز استان ارائه شده است.
صمیمی همچنین عنوان کرد: بيش از10 واحد صنعتي بدون اتكاء به سيستم بانكي فعال شده اند و نياز به حمايت بانكي دارند.
70 درصد معوقات بانكي استان در دست 10نفر است
مسئول اعتبارات بانك صادرات استان گفت: برخی سرمايه گذاران استان به بانكها بي توجهي می کنند.
حسن شرفي افزود: هم اکنون 70 درصد معوقات بانكي استان در دست10 نفر است.
وی بیان کرد: اين افراد مي توانند بدهيشان را يك جا پرداخت كنند اما در این راستا اقدامی نکرده اند.
رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان نیز گفت: ساختار اقتصادي استان به دلیل نوپا بودن ضعيف است.
ابراهیم کشاورز افزود: بخش خصوصي استان قبل از بحران اقتصادي و اعمال تحريمها دچار ضعف و ناتواني بوده است.
وی بیان کرد: سرمايه گذار استان نتوانستند از فرصتهاي به دست آمده در راستای رشد اقتصادی استان استفاده كنند.
کشاورز بر تغییر نگاه مديريتي در بخش خصوصي تاکید کرد و بیان داشت: تقابل بين بانك و بخش خصوصي به نفع هيچكس نيست و باید جای خود را به تعامل دهد.
رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد هم حمايت از سرمايه گذاري مشروع را وظيفه و تكليف همگانی دانست و از همه دستگاههاي اجرايي، بخش خصوصي و بانكها خواست كه در سال جديد تعامل بيشتري داشته باشند.
علی جمادی همچنین خواستار پرداخت معوقات بانکی از سوی بدهکاران بانکی در استان شد.
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