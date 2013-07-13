به گزارش خبرنگار مهر، حسين سهمگين ظهر شنبه در نشست كميته قضايي حمايت از سرمايه گذاري دادگستري استان افزود: مشكلات فرهنگي يكي از عوامل اصلي عقب ماندگي در بخش اقتصادي است.

وی بیان داشت: كمك به بنگاه­هايي كه دچار مشكل شده­اند در اولويت ما است و باید با تفكيك سرمايه­ گذار واقعي از كساني كه به فكر توليد و توسعه استان نيستند، به رشد سرمايه ­گذاري در استان كمك كنيم.

در ادامه این نشست رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن کهگیلویه و بویراحمد نیز گفت: بهره 31 درصدي بانكها اجازه رشد را به بنگاه­ها نمي ­دهد.

جبار كياني افزود: سال گذشته سال پر مخاطره­ اي براي بخش اقتصاد بود و به دلیل گراني مواد اوليه، قيمت تمام شده مواد بالاتر از قدرت خريد مردم است.

وی بیان داشت: تورم بالاي 30 درصد،‌ كمبود اعتبارات بانكي و تسهيلات، شرايط را براي رشد فضاي كسب و كار كم كرده و بعضي از كارخانه­ها تعطيل شده اند.

سرمایه گذاری به نام استان به کام دیگران

معاون امور صنايع سازمان صنعت استان نیز در این نشست گفت: برخی افراد با نام و اعتبارات استان تسهيلات دریافت کرده ولی هيچ­گونه سرمايه­ گذاري در استان انجام نداده ­اند.

حشمت الله صميمي افزود: یكي از اين افراد بيش از 14 ميليارد تسهيلات گرفته و هیچ سرمایه گذاری در استان انجام نداده و حتی يكبار از تهران قدم به استان نگذاشته است.

وی بیان داشت: ليست 150 نفر از سرمايه ­گذاران واقعي به دادستان مركز استان ارائه شده است.

صمیمی همچنین عنوان کرد: بيش از10 واحد صنعتي بدون اتكاء به سيستم بانكي فعال شده­ اند و نياز به حمايت بانكي دارند.

70 درصد معوقات بانكي استان در دست 10نفر است

مسئول اعتبارات بانك صادرات استان گفت: برخی سرمايه ­گذاران استان به بانك­ها بي توجهي می کنند.

حسن شرفي افزود: هم اکنون 70 درصد معوقات بانكي استان در دست10 نفر است.

وی بیان کرد: اين افراد مي­ توانند بدهي­شان را يك جا پرداخت كنند اما در این راستا اقدامی نکرده اند.

رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان نیز گفت:‌ ساختار اقتصادي استان به دلیل نوپا بودن ضعيف است.

ابراهیم کشاورز افزود: بخش خصوصي استان قبل از بحران اقتصادي و اعمال تحريم­ها دچار ضعف و ناتواني بوده است.

وی بیان کرد: سرمايه­ گذار استان نتوانستند از فرصت­هاي به دست آمده در راستای رشد اقتصادی استان استفاده كنند.

کشاورز بر تغییر نگاه مديريتي در بخش خصوصي تاکید کرد و بیان داشت: تقابل بين بانك و بخش خصوصي به نفع هيچكس نيست و باید جای خود را به تعامل دهد.

رئیس دادگستری کهگیلویه و بویراحمد هم حمايت از سرمايه گذاري مشروع را وظيفه و تكليف همگانی دانست و از همه دستگاه­هاي اجرايي، بخش خصوصي و بانك­ها خواست كه در سال جديد تعامل بيشتري داشته باشند.

علی جمادی همچنین خواستار پرداخت معوقات بانکی از سوی بدهکاران بانکی در استان شد.