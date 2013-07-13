مسابقات دانشجویی"عطر اذان در بهار قرآن" در مشهد برگزار می شود

مصطفي تقي زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: اولين دوره مسابقات اذان دانشجويان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مشهد با حضور حدود 100 دانشجوي دانشگاه آزاد؛ دولتي، غير دولتي و پيام نور 29 تيرماه برگزار خواهد شد.

وي با اشاره به شركت تعدادي از دارندگان عناوين كشور و بين المللي قرآن و اذان در اين دوره از مسابقات بيان كرد: تا ظهر يك شنبه 75 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي مشهد در اين دوره از مسابقات ثبت نام كرده اند.

دبير اجرايي مسابقه اذان دانشجويان مشهد عنوان كرد: پيش بيني ما اين است كه تا پايان روز دوشنبه بيست و سوم تير ماه كه روز پاياني پبت نام شركت كنندگان در اولين دوره مسابقات اذان دانشجويان دانشگاه هاي مشهد است حدود 100 نفر در اين دوره ثبت نام كنند.

وي افزود: اين مسابقات با هماهنگي ستاد اقامه نماز استان و موسسه آموزش عالي خاوران مشهد برگزار خواهد و افتتاحيه آن ساعت 17 29 تير ماه سال جاري در موسسه آموزش عالي خاوران در منطقه قاسم آباد مشهد با حضور مسئولان ستاد اقامه نماز و برخي دانشگاه هاي مشهد برگزار خواهد شد.

تقي زاده با اشاره به نحوه برگزاري اين مسابقات گفت: اين مسابقه در در بخش مقدماتي ونهايي برگزار خواهد شد و 10 نفر برتر به مسابقه پاياني راه خواهند يافت.

وي افزود: همه شركت كنندگان در اين دوره از مسابقات لوح شركت و تقدير دريافت خواهند كرد و نفرات برتر نيز كمك هزينه سفر به عتبات عاليات دريافت مي كنند.