راه نهادینه کردن محیط زیست تعامل با دیگر ارگانهاست/ شکار مجاز در شرایط شکننده محیط زیست ایران جایی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه روز های پایانی دولت دهم را سپری می کنیم جامعه محیط زیست کشور در محافل و رسانه ها زیست محیطی انتظارات و توقعاتی را از مدیریت آینده سازمان محیط زیست عنوان کرده اند لذا در این راستا با جمعی از کارشناسان و متخصصان این حوزه که یکی از آنها معاون پیشین محیط طبیعی این سازمان که اسفند ماه گذشته درست یک روز پس از اینکه اعلام کرد آمار چهارپایان وحشی در کشور به 110هزار رأس کاهش یافته است از سمتش برکنار شد و به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه از افراد صاحب نظر در محیط زیست است در خصوص مهمترین چالش های که محیط زیست کشور در حال حاضر با آن مواجه است و همچنین مهمترین راهکار ها و اولویت هایی که مدیریت آینده سازمان محیط زیست باید اعمال کند به گفتگو نشسته ایم که در پی می آید.

*خبرگزاری مهر گروه اجتماعی: از نظر شما مهمترین چالش هایی که در حال حاضر محیط زیست کشور پیش رو دارد کدامند؟

_اصغر محمدی فاضل معاون پیشین محیط طبیعی سازمان محیط زیست : تقریباً نظر 90 درصد کارشناسان و متخصصان، مسئولان و فعالان محیط زیست در مورد چالش های محیط زیست همپوشانی دارد و مشکلاتی مانند آلودگی هوا، ایجاد صنایع آلاینده با مصرف منابع پایه، تخریب جنگلها ، زمین خواری، کشاورزی ناپایدار و در پی آن تخریب آب و خاک، استفاده بیش از حد از سموم و کودهای شیمیایی و آلودگی آب و خاک از یک سو و تولید محصولات با کیفیت پایین از سوی دیگر و توسعه شهرها و روستاها از طریق پروژه های خطی همواره به عنوان مهمترین معضلات این حوزه عنوان می شود.

*از شما همواره به عنوان یکی از مسئولان پیشین سازمان محیط زیست در محیط طبیعی یاد می شود که نسبت به مقوله شکار موضع سختگیرانه ای داشته اید آیا در صورتی که در مسند ریاست سازمان هم حضور داشته باشید بر موضع خود در این رابطه پافشاری خواهید کرد؟

_معتقدم که در کنار تمام چالش هایی که محیط زیست کشور در حال حاضر با آن دست و پنجه نرم می کند تخریب تنوع زیسترقی یکی از مهمترین مسائلی است که محیط زیست سرزمینمان به آن دچار شده و در حقیقت بدنه گیاهی و جانوری کشور با وجود تنوع بسیار خوبی که دارد به دلیل فشار های متعددی که ازبرآیند چالش های تنوع زیستی بر ان وارد می شود وضعیت بسیار شکننده ای را سپری می کند و بسیاری گونه ها در معرض تهدید و حتی انقراض قرار گرفته اند لذا باید از برداشتها و صدمات خود خواسته که با مجوز و چراغ سبز دولت وارد می شود و یکی از مهمترین آنها شکار مجاز است جلوگیری کرد.

از سوی دیگر با توجه به اینکه ما در کشوری زندگی نمی کنم که مردم برای تأمین مایحتاج زندگی و قوت ضروری نیازمند به شکار کردن باشند و اگر چنین مواردی رخ دهد بسیار انگشت شمار و قابل جایگزین کردن هستند بنابراین اقدام به شکار و حذف گونه هایی که در طول میلیون ها سال تکامل یافته اند و احیا نمونه های در معرض تهدید آنها نیازمند صرف هزینه های میلیاردی و دهها سال کار کارشناسی است و هیچ امکانی برای جایگزینی آنها وجود ندارد صرفاً برای تفریح کردن از هیچ منطقی تبعیت نمی کند.

*با توجه به اینکه بسیاری از معضلات زیست محیطی کشور در حال حاضر ناشی عدم رعایت موازین زیست محیطی توسط دیگر دستگاهها است چه برنامه ای برای متقاعدکردن آنها برای در نظر گرفتن محیطزیست در فعالیت هایشان دارید؟

_ درکنار تمام تلاشی که در جهت جا انداختن مفاهیم زیست محیطی در اذهان دیگر مسئولان خواهم داشت اما باید به یک نکته توجه کرد که در کشور ما واقعیت هایی از قبیل تحریم های ویژه سیاسی و عدم دسترسی به تکنولوژی های پاک و منابع جایگزین آلاینده های زیست محیطی وجود دارد همچنین با توجه به شرایط اقتصادی خاص و رقابت های پیچیده اقتصادی که در کشور حاکم است نمی توان انتظار داشت تمام سیاستمداران و مسئولان بخش های اقتصادی و اجتماعی دیدگاه زیست محیطی یکجانبه داشته باشند و به عنوان مثال از صنعتگران کشور توقع داشته باشیم که دقیقاً مانند صنعتگران اروپایی رفتار کنند و مانع هرگونه تخریب زیست محیطی شوند.

*گمان نمی کنید در سال های گذشته تعامل محیط زیست با دیگر دستگاهها همواره یک سویه بوده و هرگز محیط زیست توان قد علم کردن در برابر دیگر دستگاهها را نداشته ؟

_ اساساً بخشی از مشکلات محیط زیست به همین دیدگاه قد علم کردن محیط زیست در برابر سایر بخشها بر می گردد در حالیکه تصور می کنم وقتی پذیرفته ایم که رآی دهندگان انتخابات یازدهم نسبت به اعتدال نگاه مثبت دارند بدان معنی است که مردم خواستار ایجاد اعتدال در رفتار و کردار مدیران و رعایت این اصل در تمام رویکرد های آنان هستند بنابراین تنها راه نهادینه کردن رویکرد حفاظت محیط زیست در سایر ارگانها و برون رفت از معضلات زیست محیطی برقراری تعامل با دیگر ارگانهاست.

* از شما در کسوت پیشین به عنوان یکی از مسئولان انتقاد پذیر سازمان یاد می شد تصور می کنید چنانچه در جایگاه ریاست سازمان محیط زیست قرار گیرید باز هم نقدها ی سازنده را برمی تابید؟

_یکی از مشکلاتی که سازمان محیط زیست همواره با آن مواجه است سیاه نمایی تلقی کردن انتقادات است اما به اعتقاد من افزایش انتقادات در این حوزه در سال های اخیر نشان دهنده بالا رفتن حساسیت و فرهنگ عمومی نسبت به محیط زیست است و به جای موضع گرفتن در برابر انتقادات می توان آنها را یک اهرم اجرایی برای رفع مشکلات محیط زیست و بهبود شرایط تفسیر کرد زیرا ما درحوزه محیط زیست بیش از هر چیزی به فرهنگ سازی نیاز داریم و تا زمانی که مسئولان خود را در کنار مردم، فعالان محیط زیست و رسانه ها نبینند و دست از تقابلات سیاسی بر ندارند امکان تغییر شرایط مظلوم ترین بخش کشور یعنی محیط زیست وجود ندارد.