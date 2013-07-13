  1. دانشگاه و فناوری
۲۲ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۲۸

رونمایی از 13 دارو و تجهیز پزشکی با حضور رئیس جمهوری

رونمایی از 13 دارو و تجهیز پزشکی با حضور رئیس جمهوری

با حضور محمد احمدی نژاد زئیس جمهوری از 13 دارو و تجهیز پزشکی در پارک علم و فناوری پردیس فردا رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فردا یکشنبه 23 تیرماه از 13 طرح کلان ملی در پارک فناوری پردیس رونمایی خواهد شد. این طرح‌ها شامل 9 دارو و 4 نوع تجهیزات پزشکی است.

این مراسم با حضور محمود احمدی نژاد برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2095953

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