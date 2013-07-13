به گزارش خبرنگار مهر، رضا خدایی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: برنامه ریزی های لازم برای ذخیره مناسب مرغ و گوشت مورد نیاز مردم در این ماه صورت گرفته است و هم اکنون همه انبارهای این شرکت ذخیره کافی برای مصرف مرغ ماه مبارک رمضان و ماه های آتی را دارد.

وی ادامه داد : در این ماه گوشت قرمز با قیمت 16 هزار تومان و مرغ منجمد نیز با قیمت عمده چهار هزار و 600 تومان و قیمت خرده چهار هزار و 900 تومان عرضه می شود.

خدایی با بیان اینکه در ماه مبارک رمضان هیچگونه مشكلي براي تامين گوشت قرمز و گوشت مرغ وجود ندارد، گفت : مرغ مازاد بر مصرف آذربایجان شرقی در ماه های ابتدای سال از سوي شركت پشتيباني امور دام خريداري و ذخیره شده است و مردم استان نباید هیچ نگرانی مبنی بر نیافتن گوشت مرغ در این ایام به خود راه دهند.

وی ادامه داد: سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از قبل، برنامه ریزی هایی را برای جوجه ریزی مرغداری های استان و تولید گوشت بره و گوساله داشته است.

مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام استان با بیان اینکه تحویل گوشت قرمز و گوشت مرغ منجمد تنها بواسطه حواله سازمان صنعت، معدن و تجارت استان توزیع می شود افزود: برای صدور هر میزان حواله خرید مرغ و گوشت قرمز نیز محدودیتی وجود ندارد.