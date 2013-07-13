به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر اسکندري ظهر شنبه در همایش بانوان شهرستان به مناسبت روز جمعیت اضافه کرد: يکي از نکاتي که رهبر انقلاب در سفر سال گذشته خويش به استان خراسان شمالي به آن اشاره داشتند بحث افزايش نرخ جمعيت بود که کاهش نرخ جمعيت را يک آسيب براي جامعه برشمردند که بالا بودن نرخ جمعيت به جامعه کمک فراوان خواهد کرد.

وي با بيان اينکه30 تا 50 درصد جمعيت کشور را جوانان تشکيل مي دهند اظهار داشت: امروز پيشرفت هاي جوانان غيور و غيرتمند ايراني در بحث هسته اي، تکنولوژي، دارويي، ورزشي نمونه اي از حضور موفقيت جوانان ايران اسلامي محسوب مي شود که مايه عزت و سرافرازي کشور و ملت است.

اسکندري گفت: بايد در راستاي تحقق منويات مقام معظم رهبري در اين راستا تلاش بيشتري از طرف مسئولان و تمامي اقشار جامعه صورت گيرد.

فرماندار مراوه تپه افزود: در آينده نزديک شناسنامه هاي کل شهرستان عوض مي شود و اگر مکان سکونت تغيير کرد بايد به ثبت احوال خبر داده تا کارت ملي و کد پستي پشت آن نيز عوض شود.

فرماندار از کليه بانوان خواستند که با اطلاع رساني به ديگران خواستار رشد جمعيت شوند تا جمعيت کل کشور رو به پيري نرود.

اسکندری با بیان اینکه،پيامدهاي منفي در کمين تحولات جمعيتي قرار گرفته است، گفت: پيش بيني رشد منفي جمعيت در سالهاي نه چندان دور، پيش بيني کاهش عرضه نيروي کار و سرمايه انساني در اثر کاهش نسبت جوانان و افزايش سهم سالمندان در ساختار جمعيتي کشور از جمله پیامدهاست.