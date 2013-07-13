به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی امینی گفت: جمع آوری صدقات مردم یکی از طرحهای مشارکتی کمیته امداد در راستای خدمت به نیازمندان و مددجویان تحت حمایت است.

وی اظهار داشت: در همین زمینه، در سه ماهه اول سال جاری این مبلغ با مشارکت همگانی مردم نوع دوست ازصندوق های صدقات خانگی و اماکن و صندوق های نصب شده در معابر و همچنین کمک های موردی مردم این شهرستان جمع آوری شده است.

امینی بیان داشت: امید است بتوانیم با توسعه فرهنگ و سنت حسنه صدقه و مشارکت مستمر و همگانی مردم و همچنین با توجه به حلول ماه پر خیر و برکت رمضان میزان درآمد صدقات را افزایش دهیم.

وی مهمترین وظیفه و عملکرد کمیته امداد را حل مشکلات معیشتی اقشار نیازمند عنوان کرد و گفت: صدقات و کمکهای مردمی جمع آوری شده در زمینه های کمک هزینه تحصیلی، کمک هزینه ازدواج و تأمین جهیزیه و پرداخت وام به مددجویان پرداخت می شود.

اهدای4200 کیلوگرم ماکارونی به مددجویان کهگیلویه

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان کهگیلویه گفت: 4200 کیلوگرم ماکارونی توسط یکی از خیرین شهرستان، به ایتام و نیازمندان تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان اهدا شد.

عنایت رحیمی نیا افزود: با تبلیغات و اطلاع رسانی مناسب از طریق دعوت از خیرین، استفاده از تریبون نماز جمعه و جماعات و سایر موارد و با برنامه ریزی و ارتباط با خیرین و متمکنین اقدامات موثر و قابل توجهی در جلب و توسعه کمکهای مردمی صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ماه رمضان فرصت مناسبی برای کمک به نیازمندان است و از همه خیرین و نیکوکاران می خواهیم که در این ماه مبارک همنوعان خود را فراموش نکرده و به آنان مساعدت کنند.

رحیمی نیا افزود: جمع آوری کمکهای مردمی در این زمینه ادامه خواهد داشت و این کمک ها بصورت خشکبار و بسته بندی شده در هفته اکرام ایتام و اطعام نیازمندان، توزیع خواهد شد.

برگزاری دوره آموزشی با شرکت 300 نفر از زنان مددجوی چرامی

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام از برگزاری یک دوره آموزشی با شرکت300 نفر از زنان سرپرست خانوار، همسران جوان و دختران باز مانده از تحصیل تحت حمایت کمیته امداد این شهرستان خبر داد.

علی حسن مظاهری گفت: این دوره آموزشی یک روزه با حضور دکتر درویشی روانشناس و استاد آموزش خانواده از تهران، امام جمعه و جمعی از مسئولین شهرستان چرام برگزار شد.

وی بیان داشت: در این دوره آموزشی، در سه محور زنان سرپرست خانوار و توانمندیها و تهدیدات، دختران باز مانده از تحصیل و فرصتها، همسران جوان و بهبود شاخص های زندگی و مهارت های زندگی برتر و همچنین آیتم های سلامت در راستای هر خانوار، بحث و گفتگو شد.

مظاهری تصریح کرد: دکتر درویشی در این دوره آموزشی یک روزه مسائلی را درخصوص اهمیت خانواده، راههای جلوگیری از آسیب های اجتماعی، سلامت در خانواده و تغذیه سالم بیان کرد.

مدیر کمیته امداد شهرستان چرام گفت: همت زنان سرپرست خانوار در بهبود شاخص های زندگی بسیار اثرگذار بوده و بسیاری از افراد موفق جامعه امروزی کسانی هستند که با اراده قوی و به پشتوانه همین زنان پیشرفت کرده اند.

مظاهری اظهار داشت: زنان سرپرست خانوار کمیته امداد و دختران باز مانده از تحصیل دارای ظرفیت های بسیار بالایی هستند که اگر به خود باوری برسند نشان خواهند داد که توانایی های زیادی دارند.

برگزاری دوره آموزشی برای 50زن سرپرست بویراحمدی

مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بویراحمد گفت: یک دوره آموزشی با شرکت 50 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد شهرستان بویراحمد برگزار شد.

زریر انصاری افزود: کمیته امداد در راستای کمک به خانواده های تحت حمایت و رفع مشکلات آنان اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مختلف می کند.

وی اظهار داشت: این دوره آموزشی در تیر ماه جاری با حضور دکتر درویشی از کمیته امداد کشور برگزار شد.

وی اظهار داشت: در این دوره آموزشی، مسائلی در خصوص مقاومت در برابر نا ملایمات روزمره زندگی و شیوه های درست زندگی برابر با اصول اسلامی و تأسی از زندگی ائمه برای شرکت کنندگان مطرح شد.

انصاری تصریح کرد: در این دوره آموزشی همچنین به آسیب های اجتماعی در خانواده و راههای مقابله با این آسیب ها اشاره شد.

مدیر کمیته امداد شهرستان بویراحمد همچنین از برگزاری یک دوره کلاس مشاوره برای نوعروسان تحت حمایت خبر داد و گفت: در این کلاس مشاوره مسائلی درخصوص افسردگی، روانشناسی و مسائل خانوادگی به شرکت کنندگان آموزش داده شد.