به گزارش خبرنگار مهر، علی بیگ زاده بعد از ظهر شنبه در جلسه بررسی کالاهای مشمول ممنوعیت صادراتی تصریح کرد: عمده ترین دلایل کاهش صادرات اخذ تعهد نامه ارزی از صادرکنندگان، افزایش قیمت کالاهای داخلی، اخذ اظهار نامه های گمرکی و ممنوعیت صادراتی برخی اقلام است.

وی تاکید کرد: تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت صادراتی از 27 رقم به 13 رقم کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه این تغییرات موجب شده است این گروه از کالاها ممنوعیت مشروط داشته باشند، اضافه کرد: هفت رقم کالا مشمول اخذ مجوز صادرات و هفت مورد نیز مشمول پرداخت عوارض شده است.

بیگ زاده معتقد است اجرای این طرح در راستای تنظیم بازار داخلی و تسهیل در امر صادرات با وجود تحریم های موجود است.

معاون بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همچنین از صدور چهار هزار تن کالا در استان در سه ماهه اول سال جاری خبر داد و افزود: بیشترین حجم صادرات استان محصولات کشاورزی است.

وی تاکید کرد: پس از محصولات کشاورزی مواد معدنی و ماشین آلات در صدر جدول صادراتی استان است.