به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر شنبه در مراسم افتتاح 58 واحد مسکونی معلولان در قاین اظهارکرد: 31 هزار و 211 واحد مسکونی مهر سهمیه خراسان جنوبی بوده است.

وی از پرداخت 604 میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان مسکن مهر استان خبر داد و افزود: 9 هزار واحد مسکونی مهر نیز آماده افتتاح است که به زودی با حضور مسئولان کشوری تحویل متقاضیان می شود.

وی سهمیه مسکن مهر روستایی در استان را نیز 34 هزار و 102 واحد اعلام کرد و افزود: تا کنون 22 هزار و 600 واحد مسکونی افتتاح و به متقاضیان تحویل شده است.

به گفته وی 267 میلیارد تومان تسهیلات نیز در بخش مسکن روستایی به متقاضیان پرداخت شده است.

استاندار خراسان جنوبی به واگذاری یک هزار و 577 واحد مسکونی به معلولان و مددجویات تحت حمایت بهزیستی اشاره کرد و بیان داشت: مجموع اعتبار هزینه شده برای ساخت این واحد ها 37 میلیارد و 760 میلیون تومان بوده است.

رشید ادامه داد: از این اعتبار 27 میلیارد و 300 میلیون تومان تسهیلات، شش میلیارد و 608 میلیون تومان کمک بلاعوض و سه میلیارد و 766 میلیون تومان آورده متقاضیان بوده است.