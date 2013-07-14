پروفسور توماس مایکل اسکانلون فلیلسوف معاصر و استاد ممتاز فلسفه دانشگاه هاروارد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این موضوع که آیا می توان گفت که یک نظریه اخلاقی برای یک جامعه بهتر از نظریه دیگر است گفت: نظریه اخلاقی صحیح و درست باید قادر باشد تا تفاوتها میان جوامع گوناگون و متنوع را مورد محاسبه قرار دهد.

وی در ادامه یادآور شد: همچنین این نظریه باید قادر باشد تا تفاوتهای فرهنگی را توضیح و تبیین کند و بگوید چرا تفاوت در مواردی که هست، وجود دارد.

نظریه پرداز اخلاق معاصر تأکید کرد: همچنین این نظریه اخلاقی باید قادر باشد که به افراد بگوید در مواردی که تفاوتهای فرهنگی وجود دارد چگونه رفتار و عمل کنند و چه کاری را ملزم هستند انجام دهند و چه کاری را نباید انجام دهند.

مؤلف "دشواری تساهل" افزود: بر این اساس نیاز نیست که از نظریه‌های گوناگون برای جوامع گوناگون و مختلف سخن گفت.

اسکانلون تصریح کرد: اگر معتقد به این باشیم که برای جوامع گوناگون باید نظریه‌های گوناگون اخلاقی به کار ببریم باعث به وجود آمدن نوعی پریشانی و سردرگمی می شود.

مؤلف "ابعاد اخلاقی" در ادامه یادآور شد: اگر سخن از نظریه‌های گوناگون اخلاقی برای جوامع مختلف و فرهنگهای مختلف شود در این صورت بحث استانداردها و هنجارهای والاتر اخلاقی پیش می آید و ما باید قضاوت کنیم که کدام نوع از اخلاق برای یک جامعه بهترین هستند.

استاد ممتاز دانشگاه هاروارد در پایان تصریح کرد: یعنی ما اگر نظریه‌های مختلف اخلاقی را برای جوامع گوناگون بپذیریم در این صورت بحث در مورد اینکه کدام یک از هنجارهای مطرح توسط نظریه‌های اخلاقی بهتر از دیگری است پیش می آید و باید در مورد آن قضاوت کرد.

توماس مایکل اسکانلون فیلسوف معاصر، استاد سابق دانشگاه پرینستون و استاد فعلی دانشگاه هاروارد است. حوزه مطالعاتی او منطق ریاضی، اخلاق و فلسفه سیاسی است. "چه چیزی را ما به یکدیگر مدیون هستیم"، "دشواری تساهل"، "نظریه اخلاق" و "ابعاد اخلاقی" از جمله آثار او به شمار می‌روند. وی از مطرح‌ترین فیلسوفان اخلاق معاصر به شمار می‌رود.

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