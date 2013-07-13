تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و سوم تیرماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با پنجم رمضان سال 1434 هجری قمری و چهاردهم ژوییه سال 2013 میلادی.

- مرحله گروهی رقابتهای لیگ جهانی والیبال امشب با برگزاری دیدار زیر به پایان می‌رسد:

گروه A:

* برزیل - آمریکا



- روز هشتم از سی و پنجمین دوره مسابقات بسکتبال جام ویلیام جونز امروز با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ایران - لبنان (ساعت 9:30)

* ژاپن - چین تایپه B

* آمریکا - اردن

* چین تایپه A - کره‌جنوبی

- بیست و هفتمین دوره یونیورسیاد جهانی امروز هم در شهر کازان روسیه پیگیری می‌شود که در این روز نمایندگان ایران به مصاف حریفان خود می‌روند.

