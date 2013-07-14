به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نمایشگاه و جشنواره خرید لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و کامپیوتر -ITEX Shopper - در جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان 18 تا 23 شهریور از ساعت 10 صبح تا 22 در محل شبستان مصلای امام خمینی (ره) در تهران برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه کالاهایی در گروه‌های کالایی صوتی، تصویری و انواع تلفن همراه و لوازم جانبی، انواع کامپیوتر و لوازم جانبی به صورت عرضه مستقیم به علاقه‌مندان و مراجعه کنندگان ارائه خواهد شد.

در این راستا سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مجمع امور صنوف توزیعی و خدماتی تهران و مجمع صنفی صنوف تولیدی و خدمات فنی تهران با همکاری اتحادیه‌های مرتبط آمادگی خود را جهت حمایت از این نمایشگاه اعلام کرده‌اند.

ابراهیم درستی نائب رئیس مجمع امور صنوف توزیعی و خدماتی تهران در این باره تاکید کرد که این مجمع از برگزاری هرچه بهتر نخستین نمایشگاه و جشنواره خرید لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و کامپیوتر حمایت کرده و آمادگی خود را برای همراهی و کمک به برگزاری این رویداد اعلام می‌کند.

عضو اتاق فکر مرکز اصناف و بازرگان وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اهمیت برگزاری چنین رویدادی اظهار داشت: برگزاری چنین نمایشگاه و جشنواره‌ای در راستای برآورده کردن نیازهای مصرف کنندگان بسیار تاثیرگذار بوده و ما نباید این حق و حقوق شهروندی را از آنها دریغ کنیم.

درستی، اظهار امیدواری کرد که برگزار کنندگان نخستین نمایشگاه و جشنواره عرضه مستقیم کالا در حوزه لوازم صوتی تصویری، تلفن همراه و کامپیوتر با هماهنگی اتحادیه های مرتبط و شرکتهای ارائه دهنده نسبت به ارائه آخرین پیشرفت‌های روز با گارانتی اصلی کالا و قیمت مناسب اقدام کنند.