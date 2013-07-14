خانه کارگر 3 میلیون رای به روحانی منتقل کرد/ با من برای کابینه صحبت شد سه نفر معرفی کردم 

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کمالی دبیر کل حزب اسلامی کار در نشست رویکرد احزاب نسبت به دولت یازدهم که عصر شنبه در محل حزب اسلامی کار برگزار شد، گفت: در فرهنگ اجتماعی ما بحث تحزب بحث غریبی است احزاب طی سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز در کشور غریب بودند البته قبل از پیروزی انقلاب احزاب نمایشی و فرمایشی مثل حزب رستاخیز در کشور شکل گرفت ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود شکل گیری احزاب گوناگون با مشکلات عدیده و متفاوتی مواجه بودیم.

وی با بیان اینکه کار حزبی در تربیت مدیر بسیار موثر است، گفت: حتی اگر کار حزبی کم و کند باشد باز به اندازه خودش تاثیر گذار است ضرورت وجود حزب فراگیر را بیش از هر زمان دیگری دانست و گفت مدیران عالی کشور نیز امروز به شکل گیری حزب فراگیر تاکید دارند.



کمالی با اشاره به اینکه در کشورهای مختلف فرهنگ سیاسی به گونه ای است که علیرغم اختلافات گروهی، منافع ملی را قربانی این اختلافات نمی کنند، افزود: ما گاهی دچار افراط و تفریط می شویم الان وضع به شکلی است که فردی حرفهای مردم پسند میزند و مردم به او رای می دهند، حالا اگر این فرد به وعده هایش عمل نکند کسی پاسخگو نخواهد بود. در صورتی که اگر تشکیلات حزبی قوی وجود داشته باشد مردم می توانند مطالبات خود را از حزب خود کنند.



وی ادامه داد: ما از مردم خواستیم به این دولت رای بدهند ما نگران آینده کشور هستیم دوست داریم و می خواهیم دولت موفق شود وقتی که احزاب کمک کنند فردی به مسئولیت برسد چه عضو حزب باشد چه از بیرون حزب باشد نسبت به عملکرد آن شخص احساس مسئولیت می کنند.



دبیر کل حزب اسلامی کار در ادامه به تاثیر حزب اسلامی کار در پیروزی حسن روحانی پرداخت و گفت: خانه کارگر 3 میلیون رای تشکیلاتی دارد وقتی ما این 3 میلیون را به آقای روحانی منتقل کردیم در حقیقت 6 میلیون رای بود یعنی 3 میلیون به آقای روحانی رای دادیم و 3 میلیونی رای به رقیب آقای روحانی نداریم که به گفته یکی از برنامه های صدا و سیما بعد از تاثیرگذاری آقای هاشمی و خاتمی مهمترین عامل در انتخاب آقای روحانی همراهی کارگران بود البته این به معنای این نیست که ما متوقع باشیم یا سهم خواهی کنیم.



کمالی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در مورد کابینه به او پیشنهادی شده یا نه گفت: صحبتهایی با من داشته اند که من اسم سه نفر دیگر را پیشنهاد کردم در مجموع این مسائل را مسائل حاشیه ای می دانم دولت گرفتاریهای زیادی دارد و بعضی از شاخصه های اجتماعی و اقتصادی منفی شده و تحریم های بین المللی مشکلاتی را ایجاد کرده، نقدینگی در اقتصاد فعلی کمرشکن است. وضعیت صنعت و کشاورزی مطلوب نیست.



وی با بیان اینکه به دنبال این هستیم تا در زمینه های گوناگون در صورت نیاز به دولت راهکار ارایه دهیم افزود: اینکه راه نشان داده و بگوییم دولت چگونه کار کند نشان دهنده قدرت حزب ماست ما برای مسائل مختلف جامعه پیشنهاد ارائه می کنیم کمک به دولت را کمک به مردم و مملکت می دانیم نه کمک به شخص لذا در حزب اسلامی کار جلسات متعدد برای پیدا کردن راهکارهای برون رفت از وضعیت موجودکمک به دولت را جستجو کنیم.



کمالی ر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه می خواهید با نداشتن سمت انتظارات 3 میلیون هوادار خود را برآورده کنید، گفت: با مجموعه ما در این مورد صحبت شده است منتهی ما دیگران را پیشنهاد کرده ایم اینکه به دنبال فکر و نظرمان باشیم به معنی طلبکاری نیست ما می خواهیم با آنهایی که تصمیم سازی کرده و یا تصمیم می گیرند وارد گفتگوی اجتماعی، سیاسی شویم و این به معنای داشتن توقع نیست. نوع نگاه ما این است که معمولا روی هیچ فردی تاکید نمی کنیم و کارکردگرا هستیم به پیشبرد برنامه های درست توجه می کنیم.