ویژگیهای شهردار آینده تهران/ 3 شرط لازم برای اجماع در انتخاب شهردار

به گزارش خبرنگار مهر، محسن سرخو در نشست رویکرد ائتلاف اصلاح طلبان در شورای شهر جدید که در دفتر مرکزی حزب اسلامی کار برگزار شد گفت: شورای شهر تکالیف متعددی بر عهده دارد و با توجه به اینکه در 12 سال گذشته مدیریت شهری به اکثریت شورای شهر هماهنگی لازم را با دولتهای وقت نداشتند به لحاظ انجام وظایف بخشی از وظایف بر زمین مانده و هنوز حل نشده است.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی کار با بیان اینکه بخش از تصدی گری های دولت باید به مدیریت شهری واگذار شود، افزود: حتما باید بین مدیریت شهری و دولت تعامل وجود داشته باشد.

وی گفت: امسال آخرین سال برنامه 5 ساله شهرداری است و یکی از تکالیف شورای چهارم در 6 ماهه دوم تدوین برنامه 5 ساله برای مدیریت شهری آینده است.

سرخو، دید اصلی شورای شهر چهارم را ایجاد شهری امن و پایدار دانست و گفت: افرادی که در بافت فرسوده تهران زندگی می کنند در خطر زلزله قرار دارند با توجه به وجود گسلهای زلزله خیز و بافت فرسوده توجه به بازسازی این بافتها در اولویت شورا قرار خواهد داشت.

وی ادامه داد: دولت به جای اینکه مسکن مهر را در مناطق خارج از شهر احداث کند می توانست این هزینه ها را به همراه سیستم بانکی به بافتهای فرسوده هدایت کند که قطعا مردم بیشتر از آن چیزی که الان هست بهره مند می شدند.

عضو شورای شهر چهارم، کهولت سنی و وجود ترافیکهای سنگین را از دیگر معضلات شهر تهران برشمرد و گفت: حتما باید برای زندگی افراد ساز و کارهای لازم را مانند احداث پیاده راههایی فارغ از وجود وسایل نقلیه تدارک دیده شود علاوه بر آن برای کاهش اساسی ترافیک وجود و افزایش خطوط زیر زمینی مترو لازم و ضروری است.

وی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره ویژگیهای شهردار آتی نیز گفت: دید ما برای انتخاب شهردار سیاسی نیست و برای انتخاب شهردار دید کاملا تخصصی و حرفه ای اجرایی و خدمات رسانی مد نظر است.

عضو شورای مرکزی حزب اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر شورای شهر جلسات غیر رسمی خود را شروع کرده است، افزود: قرار است شهردار تهران در روز سه شنبه در یکی از این جلسات شرکت کند و در مورد فعالیتها و اقدامات انجام شده به شورای شهر گزارش دهد.

سرخو در مورد شهردار آینده تهران نیز گفت: برای انتخاب شهردار به لحاظ آئین نامه ای باید 5 نفر روی یک فرد اتفاق نظر داشته باشند که در حال حاضر رایزنی با 31 نفر اعضای شورای شهر برای انتخاب شهردار در حال انجام است که با وجود اینکه اصلاح طلبان با 14 عضو اکثریت نسبی دارند اما امیدواریم در تصمیم گیری ها این اکثریت نسبی به اکثریت مطلق تبدیل شود.

عضو منتخب شورای شهر چهارم در مورد ویژه گیهای کلی شهردار آینده نیز گفت: شهردار باید در تصمیم گیریها صلاح و مصلحت شهر و مردم تهران را در نظر بگیرد کسی که انتخاب می شود باید قابلیت اجرایی و دید مهندسی خوبی داشته باشد و دیگر اینکه در انتخاب شهردار اعضای شورای شهر باید پیام مردم در انتخابات شورای شهر را دریابند. اگر این سه مورد رعایت شود رسیدن به اجماع خیلی سریع انجام می شود.