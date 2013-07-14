به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان بروجن یکی از مهمترین شهرستان‌های استان چهارمحال و بختیاری است و شهر بروجن مرکز شهرستان، دومین شهر بزرگ استان چهارمحال و بختیاری از نظر جمعیت به شمار می‌رود.

بروجن در بخش مرکزی شهرستان بروجن واقع است. این شهر در دشتی به وسعت حدود ۵۸۰ کیلومتر مربع در شرقی‌ترین نقطه استان قرار گرفته‌است. نزدیک بودن شهرهای همچون نقنه، فرادنبه، گندمان و... به شهر بروجن اهمیت این شهر را در توسعه زیر ساخت‌های مختلف همچون ورزشی، استقرار صنایع و ایجاد اشتغال، زیر ساخت‌های فرهنگی همچون فعال شدن سینما و... بالا برده است.

هم اکنون در شهرستان بروجن مصوبات ورزشی بسیاری کلنگ زده شده است که برخی از آنها پیشرفت فیزیکی بالای 50 درصد و برخی زیر 50 درصد دارند و از کمبود اعتبارات رنج می‌برند و تعدادی نیز به بهره برداری رسیده است.

استخر شنای بروجن یکی از مصوبات سفر های رئیس جمهور و هیئت دولت در شهر بروجن است که به خاطر نیاز اساسی مردم به این مهم در دستور کار قرار گرفته است و کلنگ احداث آن در سال 88 بر زمین خورد و احداث آن آغاز شد.

شهر بروجن دارای یک استخر شنا است که آن نیز متعلق به شهرداری است و جوابگوی نیاز مردم در این شهر نیست و همچنین قدیمی بودن آن مشکلات بسیاری را ایجاد کرده است.

استخر شنای جدید شهر بروجن هم اکنون به پیشرفت 97 درصدی رسیده و در آستانه بهره برداری است و قرار است در هفته دولت در شهریور ماه به بهره برداری برسد.

مسئول ورزش و جوانان شهرستان بروجن در این خصوص با اشاره به اینکه پروژه استخر شنای شهر بروجن یکی از مصوبات سفر هیئت دولت و رئیس جمهور به استان است، عنوان کرد: کلنگ احداث این پروژه در سال 88 بر زمین خورده و احداث پروژه در همان سال آغاز شده است.

مسعود پرسته ادامه داد: هم اکنون پروزه استخر شنای بروجن 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و مقرر شده در هفته دولت به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: بروجن تنها یکی استخر شنا دارد و آن نیز در مدیریت شهرداری است و اداره ورزش و جوانان استخر شنایی که جوابگوی نیاز شهروندان و ورزشکاران باشد نداشته است.

وی گفت: استخر شنایی که هم اکنون مردم در این شهر از آن استفاده می کنند بسیار قدیمی است و در حدود 30 سال پیش ساخته شده است و مشکلات خاص خود را دارد و جوابگوی نیاز مردم و و ورزشکاران نیست و بیشتر در بحث آموزش به کار گرفته شده است.

وی تصریح کرد: مسئولات ورزش استان و شهرستان بروجن تمام تلاش خود را به کار گرفته‌اند تا هرچه سریعتر پروژه استخر شنای بروجن به پایان برسد و مردم مشکلی در خصوص تفریح‌های آبی و شنا کردن نداشته باشند.

وی در ادامه با اشاره به پروژه ‌های دیگر و مصوبات دیگر دولت در شهرستان بروجن، تصریح کرد: پروژه‌های دیگری همچون سالن سر پوشیده دو میدانی، زورخانه و... برای اتمام ساخت آنها نیازمند اعتبارات هستند که مسئولان استان و مسئولان کشوری باید توجه ویژه‌ای در تامین اعتبارات این پروژه‌ها داشته باشند.

کمبود اعتبارات برای اتمام بسیاری از مصوبات دولت

نماینده مردم بروجن در مجلس شورای اسلامی با اشاره به کمبود اعتبارات برای اتمام ساخت بسیاری از مصوبات دولت در شهرستان بروجن، عنوان کرد: کمبود امکانات و اعتبارات نباید مانع حضور جوانان در اماکن ورزشی و رویگردانی آنها از ورزش شود.

امیر عباس سلطانی ادامه داد: ورزش و توسعه ورزش در شهرها به خصوص شهرهایی که امکاناتی تفریحی کمی دارند از اهمیت بالایی برخوردار است و سدی در ورود جوانان به سمت مواد مخدر قلمداد می‌شود.

وی تاکید کرد: بروجن همیشه قلب تپنده ورزش استان بوده است اما بین شرایط فعلی تا جایگاه واقعی آن فاصله بسیاری وجود دارد.

سلطانی از تامین اعتبار برای پرداخت بدهی‌های بخش ورزش این شهرستان خبر داد و افزود: تلاش خود را می‌کنیم تا اعتبار لازم برای رفع این میزان بدهی را به زودی تامین کنیم.

وی با بیان اینکه شهرستان بروجن دارای ظرفیت‌های ورزشی بالایی است، تصریح کرد: این شهرستان از وجود نخبگان ورزشی توانمندی برخوردار بوده و این در حالی است که امکانات موجود شایسته این ورزشکاران نیست.

سلطانی تاکید کرد: شهرستان بروجن دارای افتخارات بالای در رشته‌های ورزشی همچون والیبال، دومیدانی و... است و همچنین توانسته در مسابقات آسیایی و بین‌المللی در رشته‌های انفرادی افتخارات بالایی کسب کند.

وی با اشاره به مصوبه استخر شنای بروجن، یادآور شد: پیگیری برای بهره‌برداری سریعتر از این پروژه در حال انجام است و امیدواریم به زودی این پروژه به بهره برداری برسد.