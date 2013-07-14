محسن شرکا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به نظر می رسد تعريف مجدد بخش‎های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ضروري است و باید به این دو بخش بیش از بیش میدان داد تا موانع توسعه اقتصادی برداشته شود و تولید رونق بگیرد.

وی افزود: یکی از مهمترین موانع توسعه اقتصادی کمبود سرمایه است بنابراین شرکتهای تعاونی می توانند با ایجاد زمینه های سالم اقتصادی سرمایه را به سمت بخش تولید هدایت کنند.

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران یادآور شد: بی تردید تعاونى‌ها بازوی توانمند و اهرم مناسب براى توسعه اقتصادى هستند و می توانند به بهبود وضعیت کار، تولید و ارتقاء سطح درآمدها کمک کنند.

ریل گذاری در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی ضروری است

شرکا با تاکید بر اینکه امروزه توجه به بخش تعاونی و ریل گذاری در مسیر اصلاح ساختارهای اقتصادی امری ضروری است، اظهار کرد: هدف از توسعه بخش تعاون ایجاد شرایط متعادل اقتصادى و فرصت های شغلی برای همه افراد جامعه است.

وی تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های اقتصاد تعاونی توزیع عادلانه ثروت است و در این راستا با تکیه بر مدیریت مشارکتی و تعاونی می‌توانیم به رشد و بالندگی اقتصاد کمک کنیم.

وی یادآور شد: تعاونی‌ها باید بتوانند به صورت فراگیر در ایجاد فرصت‌های اشتغال موفق عمل کنند زیرا ظرفیت‌های عظیم این بخش نشانگر این مسئله است که تعاونی‌ها می‌توانند بازوان اقتصادی قوی در کنار بخش خصوصی و دولتی باشند.

بخش‌ تعاون بهترين راه حل براي حل مشكل بیکاری است

دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تصریح کرد: بخش‌ تعاون به دليل ايجاد اشتغال گروهي بهترين راه حل براي حل مشكل بیکاری است بنابراین نيروهاي تخصصي جامعه باید به منظور ارائه خدمات و توانمندي‌هاي خود و ايجاد اشتغال، بخش تعاون را به عنوان يكي از بخش‌هاي اصلي اقتصادي مدنظر قرار دهند.

شرکا بیان کرد: تعاونی ها به دنبال كار جهادي و ارزشی هستند تا پيشرفت و ترقي در عرصه اقتصاد روی دهد و تهديدها به فرصت‌هایی عظیم به منظور تحقق حماسه اقتصادی تبدیل شود.