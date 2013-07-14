نقطه کانونی حماسه اقتصادی توجه به تولید داخلی است

هاشم بنی هاشمی در گفتگو با خبر نگار مهر اظهار کرد: زیربنا و نقطه کانونی خلق حماسه اقتصادی توجه و پرداختن به تولید داخلی است زیرا اگر به تولید توجه شود عدالت هم برقرار و اقتصاد شکوفا خواهد شد.

پرداختن به تولید داخلی نیازمند اجرای سیاست‌های خاص است

وی ادامه داد: پرداختن به تولید داخلی نیازمند اجرای سیاست‌های خاص و برنامه های کارشناسی شده است چرا که باید از طریق دست یابی به مقوله تولید داخلی معضل تورم، بیکاری و گرانی حل و فصل شود.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحریم های دشمن، بیان کرد: نمی شود همه مشکلات را گردن تحریم ها انداخت زیرا رسیدگی به وضعیت تولید و حمایت از تولید کنندگان ربطی به تحریم ندارد.

وی تاکید کرد: نظام اسلامی ظرفیت های بسیاری دارد و اگر در گذشته برای رهایی از اقتصاد نفتی تدبیری انجام می گرفت امروز تمامی مشکلات بر گردن تحریم ها انداخته نمی شد.

تحریم ها تنها بر قسمتی از مشکلات اقتصادی افزوده است

بنی هاشمی عنوان کرد: تحریم ها تنها بر قسمتی از مشکلات اقتصادی افزوده بنابراین نباید گمان کرد که وضع فعلی اقتصاد به تحریم ها باز می گردد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: امروزه حل مشکلات اقتصاد در گروه رهایی از فروش نفت است و در این راستا باید با بهره گیری از ظرفیت های هر استان و روی آوردن به تولیدات در عرصه های گوناگون به تامین نیازهای داخلی و ارتقاء صادرات گام برداشت.

