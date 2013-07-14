آمار شفاف خروج المپیادیها و برترینهای کنکور از کشور/ همکاری 14 شرکت دانش بنیان برای جذب نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سید حسن حسینی در نشست ارائه گزارش و اقدامات بنیاد ملی نخبگان سیاستگذاری و برنامه ریزی را از وظایف بنیاد ملی نخبگان دانست و افزود: به منظور تکریم نخبگان اقداماتی در این زمینه اجرایی شد که از آن جمله می‌توان به هدایت فکری و معنوی نخبگان در کنار تسهیلات، توسعه گستره شناسایی، عبور از انتخاب نخبگان صرف علمی با انتخاب نخبگان هنری و حوزوی و اجرای کلیه آیین نامه‌ها در حوزه نخبگان اشاره کرد.



اعطای جوایز علمی به سرآمدان حوزه‌های علمی



معاون امور فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان الگو سازی علمی و پژوهشی را از دیگر اقدامات بنیاد نام برد و اظهار داشت: این برنامه در قالب اعطای جوایز علمی اجرایی شد.



وی اعطای جایزه مرحوم علامه طباطبایی را از جمله این جوایز نام برد و یادآور شد: تاکنون این جایزه به 72 نفر از اساتید برجسته در سال‌های 90 و 91 اعطا شد.

حسینی اعطای جایزه شهید آوینی را از دیگر جوایز نام برد و گفت: این جایزه نیز به 8 نفر از نخبگان هنری در سال 91 اعطا شد.



ارائه آخرین آمار شفاف در زمینه مهاجرت نخبگان



وی با تاکید بر تلاش بنیاد ملی نخبگان در زمینه ارائه آمار مربوط به میزان خروج نخبگان از کشور یادآور شد: بر اساس آخرین آمار و اطلاعات از میان دارندگان مدال‌های المپیاد از سال 82 تا 86 تعداد 712 نفر در داخل کشور هستند و 308 نفر به خارج مهاجرت کردند.



معاون امور فرهنگی و امور نخبگان با اشاره به میزان مهاجرت برترین‌های آزمون سراسری خاطر نشان کرد: از این تعداد نیز هزار و 403 نفر در داخل کشور و 350 نفر به خارج از کشور مهاجرت کردند.



حمایت از تجاری سازی اختراعات



حسینی برگزاری جشنواره‌های نوآوری و شکوفایی را در راستای تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و اختراعات دانست و اظهار داشت: در این راستا اقدام به برگزاری 17 جشنواره منطقه‌ای نوآوری و شکوفایی به منظور شناسایی و حمایت‌ از اختراعات شد.



وی از تهیه هزار و 100 طرح کسب و کار از طریق برگزاری این جشنواره‌ها خبر داد و یادآور شد: علاوه بر این تاکنون 2 هزار نخبه از حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان در این زمینه برخوردار شدند.



میزان حمایت بنیاد ملی نخبگان از مراکز نخبه پذیر



حسینی با اشاره به حمایت‌های بنیاد ملی نخبگان از مراکز نخبه پذیر، خاطر نشان کرد: تاکنون از 241 دانشگاه و 250 دبیرستان مجموعا 216 میلیارد ریال حمایت شده است.



تسهیلات بنیاد به نخبگان



معاون فرهنگی و امور نخبگان بنیاد ملی نخبگان وام مسکن، پسادکتری، تسهیلات نظام وظیفه و جایزه شهید احدی را از جمله تسهیلات بنیاد ملی نخبگان ذکر کرد و ادامه داد: تسهیلات نخبگان دانشجو در صورت پویایی اعطا می‌شود.



به گفته وی تاکنون 4 هزار و 767 دانشجو از این تسهیلات استفاده کردند.



ایجاد زمینه‌ای برای ادامه تحصیل نخبگان

حسینی از ایجاد زمینه‌ای برای ادامه تحصیل نخبگان خبر داد و گفت: به منظور ادامه تحصیل نخبگان به 200 نفر از نخبگان بورس شهید احدی اعطا شد.



وی با تاکید بر اینکه 100 نفر از نخبگان از تسهیلات پسادکتری بهره مند شدند، خاطر نشان کرد: علاوه بر این 452 نفر از نخبگان از تسهیلات استادیاران جوان استفاده کردند.



حمایت‌های بنیاد از شرکت‌های دانش بنیاد



قائم مقام بنیاد ملی نخبگان با بیان اینکه از شرکت‌های دانش بنیانی که نخبگان را جذب کنند حمایت خواهد شد، توضیح داد: شرکت‌های دانش بنیانی که اقدام به جذب نخبگان کنند تا 2 سال حقوق نخبگان از سوی بنیاد ملی نخبگان پرداخت می‌شود.



حسینی ادامه داد: در این راستا تاکنون با 14 شرکت دانش بنیان تفاهم نامه امضا شده است.



تعداد پروژه‌های تحقیقاتی در قالب امریه



وی با اشاره به تسهیلات نظام وظیفه به نخبگان یادآور شد: با اعطای این تسهیلات 4 هزار و853 نخبه به جای انجام نظام وظیفه پروژه تحقیقاتی اجرا کردند.



تسهلات مسکن

حسینی با بیان اینکه بنیاد ملی نخبگان تنها نهادی است که وام مسکن به آنها اعطا کند، اظهار داشت: 2 هزار و 438 نفر از نخبگان واجد شرایط از تسهلات خرید و یا ساخت مسکن بهره مند شدند.



هدیه ازدواج تسهیلات دیگر بنیاد



قائم مقام بنیاد ملی نخبگان هدیه ازدواج را از دیگر تسهلات بنیاد عنوان کرد و در این باره گفت: این هدیه تاکنون به 583 نفر از نخبگان تعلق گرفته است.