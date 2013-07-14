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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۹:۱۲

با وجود اختصاص بودجه/

استان های همجوار سیستان و بلوچستان اقدامی برای توسعه راه ها انجام ندادند

استان های همجوار سیستان و بلوچستان اقدامی برای توسعه راه ها انجام ندادند

زاهدان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با وجود تخصیص اعتبار به استان های هرمزگان و خراسان جنوبی به منظور احداث محور جاسک - کنارک و همچنین باند دوم بیرجند - زاهدان اما هیچ اقدام قابل توجهی از طرف استان های مذکور تا کنون انجام نشده است.

محمود میری با بیان اینکه در گذشته بیشترین اعتبارات پروژه راه ارتباطی جاسک-کنارک در اختیار استان هرمزگان قرار می گرفت در گفتگو با مهر اظهار داشت: با این حال هنوز اقدام قابل توجهی از طرف این استان به منظور احداث محور جاسک به سمت کنارک انجام نشده است.

وی با اشاره به اینکه 165 کیلومتر از این محور در حوزه سیستان و بلوچستان قرار دارد اظهار داشت: محور کنارک- جاسک یکی از مهمترین راه های استان است که می تواند جنوب سیستان و بلوچستان را متحول کند.
میری گفت: در حال حاضر با پیگیری های به عمل آمده مقرر شده است 8 میلیاد تومان اعتبار این طرح به سیستان و بلوچستان و دو میلیارد تومان به هرمزگان اختصاص یابد، در حالی که در گذشته تخصیص اعتبار آن برعکس بود.
وی ادامه داد: قرار داد احداث بیش از120 کیلومتر از این محور با پیمانکاران امضا شده و حدود 30 کیلومتر باقی مانده که در دست اقدام قرار دارد.

معاون استاندارهمچنین در خصوص احداث باند دوم محور زاهدان - بیرجند نیز گفت: برای احداث این محور 4میلیارد و 200 میلیون تومان به استان خراسان جنوبی اختصاص یافته است که هنوز هیچ اقدامی در این رابطه انجام نشده است.

وی افزود: به همین منظور با دستور وزیر راه و شهرسازی مقرر شده است  50 درصد اعتبارات تخصیصی این محور به سیستان و بلوچستان اختصاص یابد تا عملیات اجرایی آن هر چه زودتر آغاز شود.

کد مطلب 2096184

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