پوشش شبكه راديويي در 80 درصد عرصه هاي طبيعي خراسان شمالي

مرتضی بهزادفر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاري دوره آموزشي بيسيم و شبكه راديويي ويژه پرسنل يگان حفظات اداره كل منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي، افزود: هدف از برگزاري اين دوره، آشنايي بيشتر پرسنل يگان حفاظت با بيسيم و شبكه راديويي بود كه به مدت دو روز با حضور رئيس گروه ارتباطات و شبكه راديويي يگان حفاظت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در محل مركز آموزش سازمان جهاد كشاورزي خراسان شمالي برگزار شد.

وي با بيان اينكه شبكه راديويي يكي از ابزارهاي كارآمد در حوزه ارتباطات سازماني محسوب مي شود، اظهار داشت: خراسان شمالي با بهره گيري از اين توان ارتباطي و تهيه تجهيزات مناسب به عنوان يكي از استان هاي پيش رو كشور در اين زمينه به شمار مي رود.

بهزادفر با اشاره به اينكه در حال حاضر بيش از 80 درصد از عرصه هاي طبيعي استان تحت پوشش شبكه راديويي قرار دارد، تصريح كرد: در سال گذشته علاوه بر تهيه، خريد و مديريت در توزيع اقلام و تجهيزات حفاظتي مورد نياز از محل طرح هاي مرتبط در منابع طبيعي و آبخيزداري خراسان شمالي، پيگيري هاي فراواني براي تعمير و نگهداري و تمديد اعتبار پروانه شبكه راديويي ارتباطي استان انجام شد.

وي با بيان اينكه با اقدامات انجام شده ضريب پوشش شبكه راديويي در عرصه هاي طبيعي اين استان به بيش از 80 درصد افزايش يافته است، اظهار داشت: گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است که از این وسعت، در حال حاضر بيش از يك ميليون و 600 هكتار آن تحت پوشش شبكه راديويي قرار دارد.

به گفته بهزادفر علاوه بر اين در سال گذشته توزيع بيسيم هاي دستي و خودرويي نيز در بين مامورين حفاظتي استان اعمال مديريت شده و به ‌منظور تقويت مديريت كنترل بر عرصه‌هاي طبيعي، مساحت تحت پوشش شبكه راديويي افزايش يافته است.

وي اضافه كرد: كنترل تخلفات در عرصه‌هاي طبيعي نيازمند امكانات مناسب بوده و شبكه بيسيم نيز اين امكان را به ماموران حفاظتي مي دهد تا به صورت سازمان يافته از اطلاعات تخلفات، آتش سوزي ها و ديگر وقايع عرصه هاي طبيعي مطلع شده و تصميم درست را اتخاذ نمايند.

اين مسئول ارتباط سريع بين نيروهاي حفاظتي موجود در منطقه، بازدارندگي متجاوزان و متخلفان عرصه هاي طبيعي، افزايش كنترل ماموران و ... را از جمله مزاياي شبكه راديويي در عرصه هاي منابع طبيعي ذكر كرد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندي پيش حیدر ابراهیمی؛ معاون فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گفته بود كه از سال 74 تاکنون پوشش شبکه رادیویی در عرصه هاي منابع طبيعي كشور به 85 درصد افزايش يافته و بر اساس برنامه قرار است اين پوشش به زودي سراسري شود.

گستره حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان شمالی دو میلیون و 33 هزار و 36 هکتار است که از این وسعت یک میلیون و 414 هزار هکتار مرتع، بیش از 183 هزار هکتار بیابان و 434 هزار و 550 هکتار نيز جنگل است.