هومان امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد قیمت لبنیات با اشاره به اینکه جلسه کارگروه تنظیم بازار در 27 خردادماه سال جاری به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، اظهار داشت: در این جلسه قیمت تمام شده شیر خام و محصولات لبنی که توسط صنایع لبنی و کانون کارشناسان دادگستری به ریاست وزیر دادگستری مورد تایید قرار گرفته بود، مطرح شد و با مبلغ شیر خام کیلویی یک هزار و 110 تومان درب کارخانه و 15 درصد افزایش قیمت محصولات لبنی موافقت شد.

وی با بیان اینکه در این جلسه مقرر شد که افزایش قیمت از 31 تیرماه سال جاری اعمال شود، خاطرنشان ساخت: دامداران نسبت به تاریخ اجرای افزایش قیمت محصولات اعتراض داشته و اتحادیه دامداران نیز به سراسر استان‌ها اعلام کرد که از تاریخ 10 تیرماه سال جاری، شیر خام کیلویی یک هزار و 110 تومان درب کارخانه فروخته شود.

مدیرعامل تعاونی صنایع لبنی استان اصفهان افزود: با به وجود آمدن این شرایط در صورتی که کارخانه‌دارها با همان قیمت قبلی متحمل ضرر می‌شدند، انجمن لبنی کشور اعلام کردند که کارخانه‌ها نیز می‌توانند 15 درصد قیمت‌ها را افزایش دهند.

وی ادامه داد: به دلیل اینکه مصوبه‌ای از دولت در این رابطه نداشتیم صنایع لبنی استان اصفهان زیر بار افزایش قیمت نرفتند و اعلام رسمی از سوی سازمان حمایت از مصرف کننده را ملاک افزایش قیمت دانسته و به همین منظور جلسه‌ای در 19 تیرماه با حضور کارگروه شیر استان، صنایع لبنی، اتحادیه دامداران و برخی از اعضای تنظیم بازار استان و دیگر مسئولان مربوطه برگزار شد.

امیری افزود: به دلیل نداشتن مصوبه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کشور مبنی‌‌بر تایید این کار، بعد از سه ساعت جلسه، مقرر شد که تا وصول تایید سازمان حمایت، نرخ‌ها بر مبنای قیمت‌های فعلی باشد به شرط تحویل شیر بر مبنی مصوبه قبلی که 930 تومان بود و افزایش قیمت نداشته باشد.

حذف مواد لبنی از سبد کالای 22درصد مصرف کنندگان

وی با اشاره به اینکه به گزارش وزارت بهداشت حدود 22 درصد مصرف‌کنندگان مواد لبنی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مواد لبنی را از سبد کالای خود حذف کرده‌اند، تصریح کرد: کاهش مصرف مواد لبنی سلامت جامعه را به خطر انداخته است و با توجه به اینکه مقرر شده بود که در پایان برنامه پنجم، سرانه مصرف شیر هر فرد حدود 168 کیلوگرم در سال باشد، در حال حاضر به 64 کیلوگرم رسیده و این در شرایطی است که مصرف سرانه مصرف ما قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها 80 کیلوگرم بوده است.

مدیرعامل تعاونی صنایع لبنی استان اصفهان با بیان اینکه با افزایش قیمت محصولات لبنی، قدرت خرید مردم پایین آمده است، اظهار داشت: این مشکل در مدارس ما نیز ریشه دوانیده است و در صورتی که باید 70 نوبت شیر در بین دانش‌آموزان توزیع می‌شود، در سال گذشته و پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها به 30 نوبت رسیده است، از طرفی کارخانه‌داران با مشکل نقدینگی مواجه هستند که بخشی از آن مربوط به وزارت آموزش و پرورش است که قسمت عمده‌ای از بدهی خود را از سال گذشته پرداخت ننموده‌ است.

امیری گفت: برای بهتر شدن شرایط موجود، باید اختلاف قیمت بوجود آمده را از محل یارانه‌ها به کارخانه‌داران پرداخت کرد تا مردم بتوانند دوباره مواد لبنی را در سبد کالای خود قرار دهند.