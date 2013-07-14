اعتبارنامه مفتح در صحن علنی مجلس تصویب شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه روز چهارشنبه بررسی اعتبارنامه محمد مهدی مفتح منتخب مردم تویسرکان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

حسین گروسی نماینده مردم شهریار با قرائت اعتبارنامه وی گفت: در اجرای ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس اعتبارنامه محمد مهدی مفتح در حوزه انتخابیه تویسرکان که پس از انجام مراسم تحلیف به این شعبه ارجاع شده بود مورد رسیدگی قرار گرفت و به اتفاق آرا تایید شد.

پس از آن محمد ابوترابی فرد نایب رئیس مجلس که در غیاب لاریجانی ریاست مجلس را بر عهده داشت از نمایندگان حاضر در صحن سوال کرد که اعتراضی در خصوص این اعتبارنامه وجود دارد یا خیر؟

هیچ اعتراضی نسبت به این اعتبارنامه وجود نداشت بنابراین این اعتبار نامه تصویب شد.

محمد مهدی مفتح در انتخابات میاندوره ای 24 خرداد ماه به مجلس راه یافت.