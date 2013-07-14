بنیاد تفسیر قران کریم در استان اصفهان تشکیل می شود

حجت الاسلام سید حسین بهشتی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان اصفهان ظرفیت خوبی در تفسیر قرآن دارد و توسعه این ظرفیت معنوی استان ضروری و مهم است.

وی افزود: در حال حاضر قرائت قرآن کریم در مساجد استان اصفهان برگزار می شود که تفسیر آیات تلاوت شده نیز در بعضی از مساجد توسط روحانی آن مسجد انجام می شود که نقش مهمی در آشنایی نمازگذاران با مفاهیم قرآنی و در ک آن دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اصفهان اضافه کرد: مساجدی که تفسیر قرآن در آنها انجام می شود در حال شناسایی هستند.

وی ادامه داد: بنیاد تفسیر قرآن کریم که با همت اداره کل تبلیغات اسلامی، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر تبلیغات اسلامی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان راه اندازی می شود در توسعه تفسیر قرآن کریم اثر گذار خواهد بود.

بهشتی نژاد ترویج فرهنگ تفسیر، برنامه ریزی برای تفسیر قرآن و انجام فعالیت های تخصصی در حوزه تفسیر قرآن به همت این بنیاد انجام خواهد شد.