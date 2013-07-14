عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

آمریکا و اروپا

- شهر استانبول بار دیگر صحنه تظاهرات ضد دولتی بود که پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.

- گزارش ها حکایت از ادامه ناآرامی های در ایرلند برای دومین روز متوالی دارد.

- پارلمان ترکیه به دنبال محدود کردن قدرت ارتش است.

- تنش میان آمریکا و روسیه بر سر اسنودن بالا گرفت.

- تصادف یک دستگاه اتوبوس در روسیه هشت کشته برجا گذاشت.

- دولت بولیوی سفیر پیشنهادی آمریکا را نپذیرفت.

خاورمیانه و آفریقا

- در جریان ناآرامی های دارفور، هفت نفر از صلح بانان سازمان ملل کشته شدند.

- دولت موقت مصر از آغاز تحقیقات در خصوص محمد مرسی خبر داد.

- انفجار بمب در عراق 23 کشته برجا گذاشت.

- برخی گزارش ها حکایت از تصمیم طالبان پاکستان بری ایجاد پایگاه در سوریه حکایت دارند.

آسیا

- شرکت خودرو سازی نیسان، نوع جدیدی از محصولات ارزان قیمت خود را به بهای هر دستگاه شش هزار و 700 دلار در هند به فروش می رساند.

- تظاهرات مردم چین منجر به صرف نظر دولت این کشور از ساخت یک نیروگاه هسته ای شد.