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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۹:۵۰

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به شرح زیر است.

آمریکا و اروپا

- شهر استانبول بار دیگر صحنه تظاهرات ضد دولتی بود که پلیس برای متفرق کردن آنها از گاز اشک آور استفاده کرد.

- گزارش ها حکایت از ادامه ناآرامی های در ایرلند برای دومین روز متوالی دارد.

- پارلمان ترکیه به دنبال محدود کردن قدرت ارتش است.

- تنش میان آمریکا و روسیه بر سر اسنودن بالا گرفت.

 - تصادف یک دستگاه اتوبوس در روسیه هشت کشته برجا گذاشت.

- دولت بولیوی سفیر پیشنهادی آمریکا را نپذیرفت.

خاورمیانه و آفریقا

- در جریان ناآرامی های دارفور، هفت نفر از صلح بانان سازمان ملل کشته شدند.

- دولت موقت مصر از آغاز تحقیقات در خصوص محمد مرسی خبر داد.

- انفجار بمب در عراق 23 کشته برجا گذاشت.

- برخی گزارش ها حکایت از تصمیم طالبان پاکستان بری ایجاد پایگاه در سوریه حکایت دارند.

آسیا

- شرکت خودرو سازی نیسان، نوع جدیدی از محصولات ارزان قیمت خود را به بهای هر دستگاه شش هزار و 700 دلار در هند به فروش می رساند.

- تظاهرات مردم چین منجر به صرف نظر دولت این کشور از ساخت یک نیروگاه هسته ای شد.

 

 

کد مطلب 2096211

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