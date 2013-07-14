مراسم تحلیف سه نماینده جدید الورود به مجلس برگزار شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر مراسم تحلیف سه تن از نمایندگان جدید مجلس که در انتخابات میان دوره ای سال 92 به مجلس راه یافتند امروز در جلسه علنی برگزار شد.

محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس اظهار داشت: اعتبارنامه آقایان عمران محمدی نماینده مردم ایلام، ایوان، شیروان و مهران، شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن و رامسر و همچنین حمیدرضا مشهدی عباس نماینده دماوند و فیروزکوه از سوی وزارت کشور ارائه شده و مراسم تحلیف این نمایندگان امروز در جلسه علنی برگزار می شود.

و همچنین محمدحسن ابوترابی فرد نائب رئیس اول مجلس شورای اسلامی و رئیس جلسه نیز به این نمایندگان خوش آمد گویی کرد و نمایندگان جدید الورود مراسم تحلیف خود را در جلسه علنی مجلس برگزار کردند.