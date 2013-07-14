300 مبلغ در همدان به تبیین جایگاه حجاب و عفاف می پردازند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جمشیدی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه هماهنگی شئون مذهبی شهرستان همدان افزود: اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان برنامه های مختلفی را برای هفته حجاب و عفاف و تبیین جایگاه و فلسفه حجاب در جامعه در نظر گرفته است.

وی اظهار داشت: برگزاری گفتمان های دینی با موضوع عفاف و حجاب در اماکن مذهبی و مساجد و حسینیه ها به شیوه پرسش و پاسخ از جمله این برنامه ها است.

حجت الاسلام جمشیدی با تاکید بر اینکه برگزاری گفتمان های دینی با موضوع حجاب و عفاف تنها مختص این هفته نبوده و در تمام سال اجرا می شود، افزود: دشمنان اسلام با ترويج مدهاي نامتناسب با فرهنگ ايران اسلامي به دنبال تضعيف خانواده ها هستند اما حجاب و عفاف در خانواده مي تواند جامعه اي عاري از بي عفتي را تشکيل دهد.

وی یکی از اثرات رعایت حجاب را حفظ کانون خانواده ها از بی بند وباری دانست و با بیان اینکه حجاب در ادیان آسمانی از جمله یهود و مسیحیت وجود داشته است و اسلام با توجه به دستور قرآنی و روایات شرایطی برای آن تعیین کرده، افزود: اگر اعتقاد جوانان را تقویت کنیم، حجاب هم نهادینه می شود زیرا ریشه بدحجابی به خاطر عدم آگاهی افراد نسبت به فلسفه آن است.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان همدان بیان اینکه حجاب ظاهری یکی از مصادیق عفاف است و کسی که عفاف داشته باشد از حجاب خوبی هم برخورداراست، اظهار داشت: هفته حجاب و عفاف فرصت مناسبی است تا علاوه بر تبیین فلسفه حجاب، پیامدهای بد حجابی نیز به اطلاع مردم به ویژه بانوان رسانده شود.

وی در ادامه سخنانش به دیگر برنامه های این هفته اشاره کرد و گفت: برگزاری نشست های تخصصی حجاب و عفاف با حضور بانوان و با سخنرانی اساتید از جمله این برنامه است.

حجت الاسلام جمشیدی اضافه کرد: در این هفته از فعالان عرصه عفاف و حجاب تجلیل خواهد شد.

وی از توزیع 100 بسته فرهنگی در بین خواهران خبر داد و عنوان داشت: 50 مبلغ از قم و 40 مبلغه و 210 مبلغ در هفته حجاب و عفاف به تبیین و تبلیغ فلسفه حجاب عفاف در جامعه می پردازند.