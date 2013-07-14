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۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۸

صفري فروشاني خبر داد:

پيشگيري از معلوليت نابينايي در كودكان يك تا سه سال در سيرجان

پيشگيري از معلوليت نابينايي در كودكان يك تا سه سال در سيرجان

سیرجان - خبرگزاری مهر: مسئول واحد پيشگيري بهزيستي سيرجان از پيشگيري از معلوليت نابينايي در كودكان يك تا سه سال در سيرجان با اجرای طرح غربالگری خبر داد.

زهرا صفري فروشاني در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: به منظور پيشگيري از معلوليت نابينايي چشم كودكان يك تا سه سال طرح غربالگري بينايي كودكان نيز در سيرجان به مدت دو هفته اجرا مي‌شود.

وی اظهار داشت: هر سال اول مهرماه طرح غربالگري بينايي كودكان سه تا شش سال صورت مي‌گيرد و اين دو هفته مختص كودكان یک تا سه سال است.

مسئول واحد پيشگيري بهزيستي سيرجان متذكر شد: به علت وجود تعداد محدود اين دستگاه در استان، اين دستگاه در شهرهاي مختلف استان نيز مورد استفاده قرار مي‌گيرد و بعد از سيرجان به شهرهاي ديگر استان برای اجراي طرح غربالگري استفاده مي‌شود.

وي ادامه داد: معاينه كودكاني كه در سال قبل برای معاينه به اين مركز مراجعه کرده اند، امسال هم تست‌گيري با دستگاه مخصوص غربالگري الزامي است.

صفری فروشانی ابراز داشت: شهروندان سيرجاني مي‌توانند برای معاينات بينايي با در دست داشتن شناسنامه كودك و مبلغ 30 هزار ريال به كلينيك بينايي سنجي حضرت ابوالفضل( ع) ( زايشگاه كوثر قديم) اداره بهزيستي سيرجان واقع در خيابان معلم مراجعه کنند.

وي اظهار داشت: شهروندان باید قبل از حضور برای اخذ نوبت اقدام کرده و كودكان‌شان همه روزه از ساعت هشت صبح الي 12 ظهر مورد معاينه قرار گيرند.
 

کد مطلب 2096239

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