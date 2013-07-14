پيشگيري از معلوليت نابينايي در كودكان يك تا سه سال در سيرجان

زهرا صفري فروشاني در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: به منظور پيشگيري از معلوليت نابينايي چشم كودكان يك تا سه سال طرح غربالگري بينايي كودكان نيز در سيرجان به مدت دو هفته اجرا ميشود.
وی اظهار داشت: هر سال اول مهرماه طرح غربالگري بينايي كودكان سه تا شش سال صورت ميگيرد و اين دو هفته مختص كودكان یک تا سه سال است.
مسئول واحد پيشگيري بهزيستي سيرجان متذكر شد: به علت وجود تعداد محدود اين دستگاه در استان، اين دستگاه در شهرهاي مختلف استان نيز مورد استفاده قرار ميگيرد و بعد از سيرجان به شهرهاي ديگر استان برای اجراي طرح غربالگري استفاده ميشود.
وي ادامه داد: معاينه كودكاني كه در سال قبل برای معاينه به اين مركز مراجعه کرده اند، امسال هم تستگيري با دستگاه مخصوص غربالگري الزامي است.
صفری فروشانی ابراز داشت: شهروندان سيرجاني ميتوانند برای معاينات بينايي با در دست داشتن شناسنامه كودك و مبلغ 30 هزار ريال به كلينيك بينايي سنجي حضرت ابوالفضل( ع) ( زايشگاه كوثر قديم) اداره بهزيستي سيرجان واقع در خيابان معلم مراجعه کنند.
وي اظهار داشت: شهروندان باید قبل از حضور برای اخذ نوبت اقدام کرده و كودكانشان همه روزه از ساعت هشت صبح الي 12 ظهر مورد معاينه قرار گيرند.
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