طرح "قرآنی نور" همزمان با ماه رمضان در آذربایجان غربی برگزار می شود

جلال حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت قرائت قرآن و توجه به آموزه های دینی در جامعه اظهارداشت: طرح قرآني نور بعنوان ختم قرآن در بين خانواده هاي امدادگران استان در ادامه ماه مبارك رمضان برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه همزمان با این ماه مبارک کلاسهای روزانه انس با قرآن برای امدادگران این نهاد در حال برگزاری است افزود: این کلاسها با حضور کارکنان و امداد گران در سطح شهرستانهای استان تحت عنوان کلاسهای انس با قرآن کریم در حال برگزاری است.

حسین زاده ادامه داد: در اين كلاسها كه بعد از نماز ظهر و عصر با شركت امدادگران اين نهاد در كليه شهرستانها برگزار می شود، اساتيد مجرب قرآن به آموزش و تفسير كلام وحي می پردازند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی یادآور شد: شرکت کنندگان در این دوره ها گواهینامه آموزشی از طرف مركز آموزش و پژوهش كميته امداد امام خميني(ره) صادر می شود.

حسین زاده به اجرای برنامه های فرهنگی و دینی برای دانش آموزان و دانشجویان تحت پوشش این نهاد در ماه مبارک رمضان اشاره و عنوان کرد: توزيع نرم افزار قرآنی براي امدادگران و خانواده هاي آنان و نرم افزار پيشوايان مهربان ويژه فرزندان كاركنان سراسر استان در مقطع راهنمايي از اهم این برنامه ها است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی گفت: همچنین در سه ماهه نخست سالجاری بیش از دو میلیارد ریال براي دانشجويان، دانش آموزان و ساير اعضاي خانواده هاي كميته امداد امام خميني(ره) استان بابت خدمات فرهنگي هزينه شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بيش از 16 هزار نفر دانش آموز در مقاطع مختلف تحصيلي تحت حمايت كميته امداد بوده همچنين سه هزار و 535 دانشجو از خدمات فرهنگي اين نهاد بهره مند هستند.