 توجه به حقوق شهروندی باید به باور مسئولان تبدیل شود/ به سمت تثبیت سازمانهای مردم نهاد برویم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف در جمع اعضای کانون وکلا و فعالان حقوق بشر با بیان اینکه طی سالیان اخیر فضای امنیتی را در بخش‎هایی از جامعه حس ‌کردیم و این فضا در ذات انقلاب ما نبود،خاطرنشان کرد: من بر این باور بودم که امکان ندارد اتفاقی مانند حوادث 88 تکرار شود دیدیم که در این انتخابات، سرمایه اجتماعی فراوانی برخلاف تصور بعضی‌ها خلق شد و آنچه امروز برای همه ما یک تکلیف است حفظ این سرمایه اجتماعی است.

وی با بیان اینکه شرایط فعلی برآمده از تفکر اصلاح‌طلبی است، تصریح کرد: یکی از دلایل حضورم در انتخابات این بود که وقتی می دیدم برخی از جوانان بخاطر کج سلیقی یک مسئول از ارزش‌ها و و نظام فاصله گرفته اند، دلم به درد می‌آمد تلاش زیادی را بعمل آوردم تا نگاه این گروه از جوانان را نسبت به نظام و انقلاب تغییر دهم و آنها را دلبسته به ارزشها و کشور کنم.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش به ضرورت نهادینه شدن نهادهای مدنی اشاره کرد و گفت: باید کارهای زیربنایی انجام دهیم و به سمت جامعه مدنی و تثبیت NGO ها برویم.

وی با انتقاد از تعطیلی نهادهای صنفی از جمله کانون وکلا بر ضرورت سعه صدر مسئولان در برخورد با اینگونه نهادها تاکید و اظهار امیدواری کرد کانون وکلا بتواند فعالیتش را از سر بگیرد.

عارف با بیان اینکه باید تمامی فصول قانون اساسی عملیاتی شود بر ضرورت توجه مسئولان به حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت:توجه به حقوق شهروندی باید به باور مسئولان تبدیل شود نه اینکه تنها در حد شعار باقی بماند اگر حقوق شهروندی یک شهروند از سوی مسئولی نقض شد باید در صدد جبران آن باشد و از تکرار آن خوددداری کند.

وی در پایان تاکید کرد: مطمئن باشید اگر ما یک گام به سوی مردم برداریم ، مردم 10 گام به سوی ما برمی‌دارند. اکنون نسبت به مردم احساس مسئولیت سنگین‌تری می کنیم و قطعا مطالبات مردم باید پی‌گیری شود البته این به این معنا نیست که همه چیز درظرف چند ماه حل می شود. بلکه باید به دولت برای حل مشکلات زمان داد.

در ادامه تعدادی دیگر از اعضای کانون وکلا نظرات خود را پیرامون مسائل صنفی و حقوق شهروندی مطرح کردند.