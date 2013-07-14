۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۳

3 طلایی در تیم ایران

کسب 5 مدال توسط دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی فیزیک

تیم المپیاد دانش آموزی ایران شرکت کننده در چهل و چهارمین المپیاد جهانی فیزیک در دانمارک توانست پنج مدال از جمله سه مدال طلا کسب کند. 

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات علمی، 88 کشور جهان در شهر کپنهاک دانمارک در فیزیک به رقابت پرداختند. تیم دانش آموزی ایران توانست پنج مدال طلا، نقره و برنز را کسب کند. کوشا رضایی زاده از شهر تهران، امیر زارع از استان البرز و محمدرضا لطفی نمین از شهرستان های تهران توانستند مدال طلای مسابقات را بدست آوردند. 

همچنین نادر مستعان از استان اصفهان موفق به دریافت مدال نقره و امیرپارسا زیوری از شهر تهران موفق به دریافت مدال برنز شدند. 

چهل و چهارمین المپیاد جهانی فیزیک در روزهای 16 تا 24 تیرماه برگزار شد. 

