کسب 5 مدال توسط دانش آموزان ایرانی در المپیاد جهانی فیزیک

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات علمی، 88 کشور جهان در شهر کپنهاک دانمارک در فیزیک به رقابت پرداختند. تیم دانش آموزی ایران توانست پنج مدال طلا، نقره و برنز را کسب کند. کوشا رضایی زاده از شهر تهران، امیر زارع از استان البرز و محمدرضا لطفی نمین از شهرستان های تهران توانستند مدال طلای مسابقات را بدست آوردند.

همچنین نادر مستعان از استان اصفهان موفق به دریافت مدال نقره و امیرپارسا زیوری از شهر تهران موفق به دریافت مدال برنز شدند.

چهل و چهارمین المپیاد جهانی فیزیک در روزهای 16 تا 24 تیرماه برگزار شد.