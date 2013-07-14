  1. سیاست
  2. مجلس
۲۳ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۴

روحانی در ضیافت افطار نمایندگان مجلس شرکت می کند/ نشست روحانی ومجلس غیرعلنی است

روحانی در ضیافت افطار نمایندگان مجلس شرکت می کند/ نشست روحانی ومجلس غیرعلنی است

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: رئیس جمهور منتخب امروز در جلسه غیرعلنی و ضیافت افطار نمایندگان و رئیس مجلس شورای اسلامی در خانه ملت حضور می یابد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان مجلس تقاضای ملاقات با حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم را داشتند که آقای روحانی پیشنهاد دادند تا اولین دیدار وی با نمایندگان در مجلس برگزار شود.

نایب رئیس اول مجلس با بیان اینکه ما امروز میزبان رئیس جمهور منتخب در مجلس هستیم، گفت: آقای روحانی در ضیافت افطار نمایندگان مردم و رئیس مجلس حضور می یابد و در یک نشست غیرعلنی که در ساعت 19 امروز برگزار می شود در خدمت آقای روحانی هستیم.

 

 

کد مطلب 2096253

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها