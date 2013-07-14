روحانی در ضیافت افطار نمایندگان مجلس شرکت می کند/ نشست روحانی ومجلس غیرعلنی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد حسن ابوترابی فرد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: نمایندگان مجلس تقاضای ملاقات با حجت الاسلام دکتر حسن روحانی رئیس جمهور منتخب مردم را داشتند که آقای روحانی پیشنهاد دادند تا اولین دیدار وی با نمایندگان در مجلس برگزار شود.

نایب رئیس اول مجلس با بیان اینکه ما امروز میزبان رئیس جمهور منتخب در مجلس هستیم، گفت: آقای روحانی در ضیافت افطار نمایندگان مردم و رئیس مجلس حضور می یابد و در یک نشست غیرعلنی که در ساعت 19 امروز برگزار می شود در خدمت آقای روحانی هستیم.