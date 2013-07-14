زیرگذر چهارراه ولیعصر(عج) تا پایان مرداد تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فخر الدین سلیمانی شهردار منطقه 6 تهران با اعلام این خبر که زیرگذر چهارراه ولیعصر(عج) تا پایان مرداد تکمیل خواهد شد، گفت: زیرگذر چهارراه ولیعصر(عج)، به منظور ساماندهی حرکت عابران در این تقاطع و کوتاه کردن توقف های طولانی مدت خودروها در این محور طراحی شده و در حال اجراست. هم اکنون حفاری و لاینینگ تونل های زیرگذر چهارراه ولیعصر(عج) تکمیل شده و عملیات نازک کاری این پروژه آغاز گردیده است و دسترسی ها در چهارگوشه چهارراه از نظر ساختار اجرایی تکمیل شده است.

وی در ادامه از پیشرفت فیزیکی 90 درصدی این طرح خبر داد و افزود: کار سازه ای این طرح بیش از 90 درصد پیشرفت داشته ما منتظر ورود تجهیزات خریداری شده هستیم.

سلیمانی با تاکید بر اینکه بیشتر بررسی ها بر روی دسترسی های زیرگذر در چهارگوشه و ورودی های مترو است، افزود: زيرگذر چهارراه وليعصر(عج) داراي يازده ورودي و خروجي است، اين زيرگذر در سه ايستگاه بي‌.آر.تي واقع در حريم چهارراه، داراي ورودي و خروجي خواهد بود و دسترسی به خطوط مترو از طریق دو تونل انجام و کل پروژه زیرگذر به غیر از ورودی های مترو تا اواخر مردادماه تکمیل و تحویل می شود.

وی به ترسیم فضای زنده در تونل ارتباطی این زیرگذر اشاره کرد و یادآور شد: پیش بینی شده تونل زیرگذر چهار راه ولیعصر (عج) دارای فضای زنده شهری باشد و قرار است که در آن فضا محصولات فرهنگی و ...در معرض دید عابران قرار گیرد، البته این فضا قابلیت ایجاد مراکز خرید و تجاری را ندارد اما به طور حتم این تونل تنها یک تونل عبوری نیست و می تواند با عرضه محصولات فرهنگی فضایی مناسب برای شهروندان فراهم کند.