به گزارش خبرگزاری مهر، علي نيكزاد اعلام كرد: راه آهن كشور به منظور درآمدزايي و رشد ترانزيت از نقاط مختلف مرزي از جمله گرگان- اينچه برون، خواف-هرات، چابهار-سرخس, شلمچه، خسروي و ديگر موارد به كشورهاي همسايه و به كشورهاي آسياي مركزي، چين و روسيه متصل و مي شود.

وي گفت: آمار لكوموتيوها و واگن هاي مسافري در سال 1392 به ترتيب به 786 و 1779 دستگاه رسيده است كه رشد 1.4 و 1.6 برابري را در دولت نهم و دهم نشان مي دهد.

وزير راه و شهرسازي يادآور شد: تا سال 1384 در كشور 121 فروند هواپيما داشتيم كه در دولت نهم و دهم به 224 فروند هواپيما رسيده است و رشد 1.9 برابري نشان مي دهد.

نيکزاد اظهار داشت: در بخش اتوبوس هاي برون شهري هم اكنون 1900 دستگاه مشغول به كار است كه رشد 1.6 برابري نسبت به سال هاي 76 تا 84 دارد.

وي گفت: همچنين آمار كاميونها و تريلرها در دولت هاي نهم و دهم به 37200 دستگاه رسيده است كه نسبت به هشت سال قبل رشد دو برابري را نشان مي دهد.

وي افزود: در حمل بار در كشور از 282 ميليون تن در سال 84 به 405 ميليون تن در سال 1392 رسيده ايم كه رشد 1.6 برابري داشته است.

نيکزاد گفت: با وجود تحريم هاي ظالمانه پنج ميليون تن ترانزيت در سال 1384 به 11.7 ميليون تن رسيده است كه رشد 2.3 برابري نشان مي دهد.

وزير راه و شهرسازي يکي از برنامه هاي دولت را اتصال همه خطوط ريلي داخلي به خطوط بين المللي اعلام کرد و گفت: در حال حاضر توان صادرات خدمات فني و مهندسي به خارج از کشور را داريم و از کارشناسان و متخصصان دانشگاهي دعوت مي کنيم در بحث قطار هاي سريع السير وارد شوند.

وی با اشاره به حمايت از بخش خصوصي تصريح کرد: حمايت دولت از بخش خصوص به منظور رفع مشكلات اين حوزه ادامه دارد و در سال جاري که حماسه سياسي، حماسه اقتصادي نامگذاري شده است، از خريد حداكثر ظرفيت توليد كارخانه هاي واگن سازي حمايت مي کنيم.

وي با بيان اينكه بايد ايران را در حوزه صنعت و تكنولوژي با رتبه هاي اول مقايسه كنيم، اظهار داشت: بايد به سمت راه اندازي قطارهاي سريع السير حركت كنيم و دولت در اين زمينه اهتمام ويژه دارد و از سرمايه گذاران در حوزه حمل و نقل كشور حمايت مي کنيم.