کلید حل مشکلات بخش کشاورزی توانمند سازی تولیدکنندگان این بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طباطبایی شنبه شب در جلسه اعضای شورای کشاورزی سازمان بسیج مهندسان خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: امروز داشتن نگاه تخصصی به مسائل یک ضرورت انکار ناپذیر است.

وی افزود: برای خلق حماسه اقتصادی باید بخش های تولیدی و تخصصی شدن این بخش ها توجه بیشتری داشته باشیم تا در نهایت بهره وری بتوانیم از همه بخش های موجود استفاده کنیم.

طباطبایی با اشاره به سند چشم انداز نظام در بحث امنیت غذایی کشور عنوان کرد: طبق سند چشم انداز نظام ما باید در بحث امنیت غذایی گام های موثری برداریم تا بنوانیم به اهداف تعیین شده برسیم و از وابستگی کشور در طمینه مواد غذایی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به تهدیدات خارجی و وجود تحریم های روز افزون دشمنان نظام و انقلاب گفت: در پروسه اجرایی و در مسیر رشد و تعالی انقلاب اسلامی فعالیت های بی نظیری انجام شده اما متاسفانه در برخی از موارد بخش های مهمی مانند بخش تولیدات کشاورزی مورد کم توجهی قرار گرفته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی بیان کرد: کارهای بسیاری در راستای اقتصاد مقاومتی و اقتصاد عدم وابستگی به در آمدهای نفتی در بخش کشاورزی خراسان رضوی انجام پذیرفته اما به نظر ما این کارها باید از شدت بیشتری برخوردار شود تا بتوانیم به آنچه در سند چشم انداز مورد توجه است دست یابیم.

وی با اشاره به مشکلات کشاورزی استان در بخش آب و خاک و فرسایش خاک های مرغوب کشاورزی استان ابراز کرد: در بخش های ماشین آلات کشاورزی، کمبود سرمایه تولید کنندگان، نهاده ها و مسائل مختلفی دچار کمبود هستیم که باید در این بخش ها نیز توانمند سازی صورت پذیرد.

طباطبایی با تاکید بر لزوم توانمند سازی تولید کنندگان بخش کشاورزی استان تصریح کرد: راه حلی که می تواند کلید حل مشکلات بخش کشاورزی باشد توانمند سازی تولید کنندگان این بخش است.

وی گفت: خراسان رضوی در کشاورزی بسیار توانمند است به گونه ای که از نظر میزان تولید کنندگان نمونه در کشور دارای رتبه اول است و در سال 91 نیز شش رتبه اولی از خراسان رضوی به کشور معرفی شد که از این نظر استان ما با تهران رقابت می کند.