سید شریف حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کمبود دارو در کشور این روزها کام بسیاری از بیماران را تلخ و خانواده های بی شماری را نگران آینده بیماران خود کرده است به همین دلیل مسئولان دولت و در راس آنها مدیران وزارتخانه بهداشت باید با تلاشی مضاعف، مشکل به وجود آمده را رفع یا به کمترین میزان خود برسانند.



نمیانده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این میان طبق اطلاعی که به دست آمده، کمبود دارو در خوزستان در مقایسه با سایر استانها بیشتر است و وضع بیماران برای دریافت دارو در استان بسیار نامناسب است.



وی افزود: باید مشخص شود علت این کار چیست که کمبود دارو در خوزستان بیشتر از سایر نقاط کشور است و در این خصوص باید معلوم شود که مسئولان مرکز دست به این بی توجهی زده اند یا مسئولان استانی. به هر حال دارو در این شرایط برای برخی بیماران شرط حیات است و نباید در این خصوص هیچ گونه تبعیضی بین بیماران استانهای کشور ایجاد شود.



حسینی عنوان کرد: وقتی برخی مدیران دلسوز این مسئله را با ما در میان گذاشته اند این مسئله را از راه های گوناگون پیگیری کرده ام و این نوید را به همه بیماران می دهم که وضع دریافت داروی آنها بهبود خواهد یافت ولی در کل، مشکل کمبود دارو در همه کشور وجود دارد و این مسئله باید در سطح کلان حل شود.



نماینده مردم اهواز تاکید کرد: اتفاقا اگر تفاوتی بین تقسیم دارو بین استانهای کشور وجود دارد باید کفه ترازو به نفع خوزستان باشد زیرا بیماران در این استان به علت شرایط سخت آب و هوایی و وجود پدیده گرد و غبار که زندگی مردم عادی استان را نیز فلج کرده است به صورت فوری به دارو نیاز دارند و باید به سرعت دارو به آنها رساند چون قدرت تحمل این شرایط برای بیماران در خوزستان نسبت به سایر استانها کمتر است.



وی تاکید کرد: به هر حال این مسئله قابل تامل است و تا مسئله تا محقق شدن علت و رفع مشکل پیگیری خواهم کرد.