کوهنوردان طرقبه شاندیز به دومین قله بلند کشور صعود می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، هادی شاه نظری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم سی نفره هیئت کوهنوردی شهرستان طرقبه شاندیز برای فتح فنی ترین قله کشور در منطقه رودبارک استان مازندران به مدت 6 روز از 24 تیرماه سال جاری به این محل عزیمت می کنند.

وی با بیان اینکه این صعود به منظور آمادگی و جواب گرفتن تست های صورت گرفته است افزود: این صعود از سنگین ترین برنامه های هیئت از ابتدای تشکیل است که در آن 8 نفر از بانوان حضور دارند و امیدواریم حتی شده یک نفر از این عزیزان به قله صعود کند.

دبیر هیئت کوهنوردی طرقبه شاندیز تصریح کرد: کلیه اعضای گروه تا ترتفاع چهار هزار و200 متر که جان پناه قرار گرفته خواهند آمد و برای صعود کسانی که آمادگی لازم را داشته باشند مسافت 650 متر باقیمانده را طی خواهند کرد.

گفتنی است سرپرست، کمک سرپرست، پزشک و عکاس این گروه به ترتیب آقایان علی قاسم زاده، سید علی پیشه وریان و مجتبی بزازان هستند.

شایان ذکر است علم‌کوه نام کوهی با ارتفاع قله چهار هزار و850 متر است که در منطقه تخت سلیمان در استان مازندران واقع شده‌ و قلّه آن پس از دماوند دوّمین قله مرتفع ایران به شمار می‌رود.

بیشتر شهرت این قله به خاطر دیواره‌ایست که در دامنه شمالی آن واقع است و دارای فنی‌ترین و سخت‌ترین مسیرهای سنگ‌نوردی و دیواره‌نوردی در ایران است که این دیواره در ایران، جایگاهی مانند کی دو در جهان را داراست.