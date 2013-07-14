جامعه باید خواهان دانستن احکام شرعی باشد/ حوزه تنها مقصر نیست

حجت الاسلام ابوالقاسم علیدوست در گفتگو با مهر، با اشاره به نیاز جامعه به دانستن احکام اولیه دین و ظرفیت های موجود در حوزه علمیه بیان کرد: اینکه در حال حاضر آنچه حوزه از خود نشان می دهد با ظرفیتی که واقعا دارد کمتر است امری غیر قابل انکار است.



وی ادامه داد: توجه به این نکته نیز که باید تدبیری اندیشیده شود که نیروهای توانای حوزه به بخش های مختلف کشور ورود پیدا کنند نیز ضرورتی است که نمی شود آن را انکار کرد.



علیدوست در ادامه بیان کرد: اما در این بین باید به این سوال پاسخ داد که آیا فقر فرهنگی و مذهبی و ندانستن مساله شرعی همه متوجه حوزه یا نهاد های دیگر است؟



وی ادامه داد: وقتی در رسانه ملی و منابع مختلف و روزنامه ها به طور مرتب در باره احکام و مسائل مذهبی سخن گفته می شود باید به این مساله توجه کرد که چرا مردم هنوز نسبت به برخی از احکام دین اطلاعاتی ندارند.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ادامه داد: در بیان احکام حوزه می تواند به تعبیر فلاسفه فاعلیت داشته باشد اما قابلیت باید در طرف مقابل باشد.



وی ادامه داد: این حقیقت وجود دارد که برخی از مردم با اینکه مسجد در جوار خانه آنها است اما با مسجد مانوس نیستند و یا اینکه برخی از مردم در مجالس مذهبی و دینی شرکت نمی کنند.



وی در ادامه در پاسخ به این سوال که چه شیوه های جدیدی باید برای بیان احکام، مسائل دینی و شرعی در جامعه تدوین شود و چه تجربیاتی باید از شیوه های گذشته برای استقبال مردم بهره برد عنوان کرد: بالاخره برخی از نهادهای دولتی و شبه دولتی باید وارد میدان شوند و امکانات را فراهم کنند تا بتوان ظرفیت ها را افزایش داد.



علیدوست بیان کرد: افراد نیز باید خواهان دانستن مسائل دینی و احکام الهی که تاثر فراوانی در شیوه زندگی آناندارند باشند و اینکه ما در این زمینه تنها حوزه را مقصر بدانیم کار درستی نیست بلکه ه حوزه بخاطر عدم استفاده از حداکثر ظرفیت خود و هم مردم برای برخی از بی توجهی ها هر دو مقصر هستند.

